Ni ensaimada ni ‘arròs brut’: este es el plato típico preferido por los ciudadanos de Baleares

El tercer análisis Turismo y Gastronomía que publicó hace pocos días el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela la opinión de los españoles sobre los que consideran que son los platos más típicos en cada comunidad autónoma.

Realizado el pasado mes de julio, a partir de casi 3.000 encuestas, el estudio pretende mostrar las preferencias gastronómicas de los residentes en cada comunidad. Además, revela también cómo prefieren la tortilla de patatas los españoles.

La tortilla de patatas, poco hecha y con cebolla

En este sentido, tres de cada cuatro españoles considera que la receta de tortilla de patatas debe hacerse con cebolla y más de la mitad (53,3%) apuesta por una cocción "poco hecha". En el caso de la cocción de la tortilla de patatas, hay un 28,9% que apunta que es mejor dejarla "muy hecha", frente a un 15,5% que se declina por dejarla "en su punto".

Atlas News

El plato más representativo

A pesar de su popularidad, la tortilla de patatas o "española" no es la receta más representativa de la gastronomía nacional (queda en segunda posición), seguido por el jamón ibérico en tercer lugar.

Cuatro de cada diez encuestados afirma que la paella es el plato típico que más representa a la cocina española y un 24% la elige como segunda opción.

El plato más típico de cada comunidad

La parte que más comentarios ha generado la encuesta del CIS se refiere a los platos más típicos de cada comunidad. Son los siguientes:

Andalucía: Empate entre el gazpacho andaluz y el pescado frito (35%)

Aragón: Ternasco (54%)

Asturias: Fabada (88,3%)

Canarias: Papas arrugadas (66,9%)

Cantabria: Cocido montañés (85%)

Castilla-La Mancha: Queso manchego (33,3%)

Castilla y Leon: Lechazo asado (34,5%)

Catalunya: ‘Pa amb tomàquet’ (31,2%)

Comunitat Valenciana: Paella (82,6%)

Extremadura: Jamón (33,1%)

Galicia: 'Pulpo á feira' (61%)

Madrid: Cocido a la madrileña (71,9%)

Murcia: Marinera (30%)

Navarra: Menestra (31,1%)

País Vasco: Chuletón (28,8%)

La Rioja: Patatas a la riojana (68,1%)

Ceuta: Caballa (58,3%)

Melilla: Cuscús (22,2%)

¿Sorpresa en Baleares?

En el caso de las islas Baleares, de entre todos los platos típicos de la gastronomía insular que podrían encabezar la clasificación, el más votado no es ninguno de los que habitualmente suelen encabezar las listas de preferidos.

El plato ganador en las islas, con el 35% de apoyos, es el frito mallorquín, que consigue el 40,2% entre los hombres y el 29,6% entre las mujeres.

En la clasificación de platos locales favoritos encabezada por el frito mallorquín le sigue la ensaimada (32,3%) y la caldereta (14,1%). Completan la lista el arroz (a banda, brut, al horno, caldoso…) (6,1%) y la paella (7,2%).