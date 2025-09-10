Diego González, de ADEMA, sobre el informe negativo del Gobierno a su universidad privada: "No es vinculante y nos permite avanzar tras 18 meses de espera"

Tras conocerse que el Gobierno ha rechazado el proyecto de universidad privada de ADEMA, la Universidad de Mallorca (UMAC), su presidente, Diego González, se queda con que al menos se desbloquea por fin la situación: "Tras 18 meses de espera podemos seguir avanzando", ha indicado a este diario, recordando que el informe (negativo en este caso) de los técnicos del ministerio de Universidades (y avalado por la Conferencia General de Política Universitaria) es preceptivo pero no vinculante. Ahora la pelota está en el tejado del Govern balear, que será quien revisará la memoria final y decidirá si da luz verde al proyecto, que deberá ser validado despues en el Parlament. Sería la primera universidad privada independiente de las islas.

Tras un año y medio de espera y con la amenaza de una parálisis definitiva por la ofensiva del Gobierno con los nuevos requisitos para evitar la proliferación de "chiringuitos educativos", González celebra que tener el informe es un avance. Con todo lamenta el modo en que se ha gestionado y niega varios de los aspectos criticados.

“Nos ha sorprendido que no se nos diera audiencia, ni a nosotros ni al Govern, y que no se revisara la documentación completa. A las demás instituciones se les permitió subsanar errores, a nosotros no”. Además según González gran parte de las observaciones críticas que recoge el informe se deben a que los técnicos ministeriales “no consultaron los anexos, donde estaba toda la información requerida, desde la escritura de constitución de la sociedad hasta los convenios de prácticas”.

ADEMA insiste en que los supuestos incumplimientos detectados no son tales y que la memoria anexa, que ya fue validada en su momento por la dirección general de Universidades del Govern, contiene toda la documentación que acredita la viabilidad de la UMAC.

Entre los aspectos cuestionados en el informe ministerial figuran la titularidad de la entidad promotora, la suficiencia de titulaciones, la disponibilidad de profesorado y de instalaciones, los convenios de prácticas, la normativa de funcionamiento, la enseñanza online, la viabilidad económica y financiera, el sistema de calidad y las garantías ante un eventual cese de actividad.

La institución rebate cada punto. Recuerda que presentó escrituras notariales inscritas en el Registro Mercantil, una oferta académica que cumple sobradamente los mínimos legales (14 grados, 7 másteres y 2 doctorados), cuadros de profesorado con ratios ajustados a la normativa, tres campus con planos y espacios ya disponibles, convenios de prácticas firmados, reglamentos de funcionamiento anexados, una planificación en la que la docencia presencial es mayoritaria, un plan de viabilidad auditado de manera independiente, informes de garantías financieras avalados por auditor, un sistema de calidad basado en el modelo ANECA y un seguro de 10 millones de euros para cubrir eventuales ceses.

González confía en que el Govern balear permita ahora corregir los errores derivados de la falta de acceso a los anexos y desbloquear la situación: “Ahora esperamos que el proceso siga adelante sin más retrasos”.

La postura del Govern: critica al Gobierno, pero "comparte algunas preocupaciones" sobre el informe

El Govern se abstuvo de votar sobre el informe negativo del Ministerio al proyecto de Universidad de Mallorca en la Conferencia General de Política Universitaria del pasado lunes.

Desde la conselleria de Educación se explicó ayer que comparten varios de los puntos argumentados por ADEMA tras conocer el documento y critican al Gobierno por el retraso en su publicación (lo achacan a una "decisión política"), aunque también dicen "compartir algunas preocupaciones" de las expresadas por los técnicos del Ministerio (no precisan cuáles).

Desde la dirección general de Universidades lamentan que la que el informe llega con 18 meses de retraso respecto a la documentación enviada por los promotores en marzo de 2024 y creen que esa demora "responde a una decisión política del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades" y provoca "que la evaluación se base en una situación desactualizada".

En segundo lugar, denuncian también que los promotores no han tenido trámite de audiencia para subsanar deficiencias o aportar documentación complementaria, algo que "sí se permitió en solicitudes anteriores y también en las otras tres que se votaron en la misma sesión". El Govern subraya que este hecho resulta "especialmente relevante porque, en la memoria presentada, algunos enlaces externos se perdieron en la conversión a PDF, lo que ha impedido que se valorase parte de su contenido".

Por último, el Govern recuerda que las competencias en materia de política universitaria corresponden a la comunidad autónoma y que por ello ahora "analizarán en detalle el proyecto", revisando las carencias señaladas en el informe y "garantizando que se cumplen los principios de calidad y excelencia" que rigen el sistema universitario de Baleares.

En caso de no obtener la autorización del Govern para constitutir la primera universidad privada de Mallorca (algo que debería refrendarse después en el Parlament), ADEMA tiene un plan B: abrir la Escuela Universitaria de Mallorca como centro adscrito a la universidad Isabel I, adscripción que también debe ser autorizada por Educación.