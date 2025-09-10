El control accionarial de Melià pasa a los seis hijos tras la muerte de viuda de Escarrer

El control accionarial de Melià Hotels International ha pasado a los seis hijos, propietarios de las sociedades familiares titulares del 49,41 % del grupo hotelero, tras el fallecimiento de Ana María Jaume, viuda de Gabriel Escarrer, fundador de la compañía.

La empresa hotelera ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el pacto de socios alcanzado en 2018, cuando Escarrer dejó la mayoría en Meliá tras ceder el control de esas sociedades, permanece "inalterado".

Ese pacto establece que durante al menos cinco años desde el fallecimiento de Ana María Jaume "se exigirá una mayoría reforzada del 80 % en las decisiones que adopten las juntas generales de las compañías mercantiles para adoptar decisiones que afecten a la reducción de la participación de estas sobre Melià".

Estas sociedades son Hoteles Mallorquines Consolidados, Hoteles Mallorquines Agrupados y Hoteles Mallorquines Asociados, que han pasado a declarar el 24,365 %, el 11,290 % y el 13,763%, respectivamente, del total de las acciones y los derechos de voto de Melià.

De igual modo, los seis herederos han pasado a declarar indirectamente el 5,388 % a través de Tulipa Inversiones 2018, del total de los derechos de voto de Melià.Este 5,388 % aumenta el porcentaje de titularidad de acciones de los seis hijos por encima del 54,7 %. Melià subraya que estas comunicaciones se enmarcan "en el ordenado proceso de sucesión de la familia Escarrer".

Asimismo, los seis hijos, María Magdalena, Ana María, María Antonia, María Mercedes, Sebastián y Gabriel Juan, como socios de las compañías mercantiles, inciden en que "esperan transmitir estabilidad y confianza a los restantes accionistas de la sociedad así como demás grupos de interés de Melià".