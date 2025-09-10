Ni contingencia migratoria ni aeroportuaria

Solo cabe coincidir con el Gobierno de la Nación en que la situación de España es incluso más catastrófica que la de Balears. Con el país entero al borde del abismo, suena egoísta reclamar una «contingencia migratoria». La denegación de la alarma con doscientos nouvinguts en pateras en lo que llevamos de semana no debe interpretarse como despreocupación de Madrid, cuando solo es pánico.

Cabría discutir en principio el término «contingencia», más cercano de la mera eventualidad aleatoria que sinónimo de la emergencia en curso. El Gobierno obliga a Mallorca a aceptar con normalidad el tráfico de seres humanos, en otra prueba del sentido del humor de Sánchez, puesto que el propio presidente del Gobierno admitió «la sobrepoblación de Balears» en la reaparición ante su entrevistadora de cámara. En efecto, reconocer no equivale a solucionar.

Por si no quedara claro el blindaje de Madrid, el Parlament redobló ayer la apuesta con la petición unánime del reconocimiento de la «contingencia aeroportuaria», aquí llamada cogestión. ¿No se había logrado ya? Cada vez que la jubilada Francina Armengol abrillanta su REB, debería recordar que el primer punto se titulaba «Cogestión aeroportuaria», enterrada junto al resto del Régimen por su correligionaria María Jesús Montero.

Si en política existiera el cinismo, encuadraría a los diputados autonómicos de PP y PSOE exigiendo en el Parlament la misma «cogestión aeroportuaria» que sus partidos torpedean en el Congreso con tanta energía como Vicenç Vidal, el exnacionalista que siempre está a punto de marcharse de Sumar. De ahí la inevitable solidaridad peticionaria con Prohens, aunque empañada cuando la vasalla de Vox acusa a la izquierda de «racismo institucional». Entre ejecutivos contingentes, el Gobierno ya supera en disparates al Govern.