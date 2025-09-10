Los sindicatos UGT y CCOO claman en Palma por la reducción de la jornada laboral tumbada en el Congreso
Pedro Homar y José Luis García critican el veto de Junts, PP y Vox a la medida del Gobierno y critican que algunos políticos actúan como enemigos del pueblo
Reda
Los sindicatos UGT y CCOO convocaron este miércoles por la mañana una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Baleares a favor de la reducción de la jornada laboral, una manifestación que se repitió en Madrid y en las principales capitales españolas en contra del veto de PP, Junts y Vox a la medida del Gobierno.
En la manifestación los sindicatos han acusado al Govern de Marga Prohens de perjudicar a los trabajadores y no respetar su integridad laboral y han solicitado una normativa que permita realmente conciliar vida personal y laboral.
Han asegurado, además, que los políticos actuan como enemigos de los ciudadanos al tumbar una medida como la reducción de la jornada laboral. Y piden tomar como referencia los recientes planes de reducción de jornada de Francia o Alemania.
Pedro Homar, secretario general de UGT en Baleares, ha asegurado que "no tiene sentido que en una época donde se valora tanto el tiempo libre se sigan ejecutando estas políticas. José Luis García, secretario general de CCOO en Baleares, ha asegurado que los trabajadores "sólo quieren mejorar sus condiciones laborales".
