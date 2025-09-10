Baleares registró más de 3.300 incidentes por conducta suicida en 2024

La prevención del suicidio sigue siendo uno de los grandes retos de salud pública en Baleares. Solo en 2024 se registraron 3.362 incidentes relacionados con conductas suicidas en el 061, según los datos que maneja la dirección general de Salud Mental. De todos ellos, 1.838, uno de cada dos, se consideraron casos de riesgo real, lo que supone la activación protocolo para estos casos.

La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, explica que gran parte de estos episodios no terminan en un suicidio consumado: «Hay autolesiones que responden a la ansiedad o a una llamada de ayuda, pero que no esconden detrás una voluntad real de quitarse la vida». Aun así, insiste en que cada conducta es un aviso y debe ser atendida con urgencia.

Baleares pasó de 109 suicidios en 2022 a 87 en 2023, un descenso del 20%, explica la directora general de Salud Mental. La tendencia coincide con la media estatal, donde también hubo una reducción, aunque más moderada, del 2,6%. «Los datos nos indican que los dispositivos puestos en marcha funcionan, aunque cada pérdida sigue siendo inasumible», apunta Bosch.

Baleares fue de las primeras comunidades en crear equipos específicos para atender a personas con ideación suicida, con presencia en todos los sectores sanitarios. Estos equipos están formados por psiquiatras, psicólogos, enfermería y trabajadores sociales, y atienden a los pacientes de manera preferente para evitar listas de espera. También hay un protocolo en los centros escolares para derivar de inmediato los casos sospechosos a los servicios sanitarios.

La dirección general trabaja ahora en nuevos programas de prevención centrados en colectivos vulnerables, como la población mayor y la juventud. También se han reforzado las formaciones a docentes, policías y personal de emergencias, y el 061 ya cuenta con psicólogos para intervenir en crisis. Desde la dirección general recuerdan que detrás de cada intento "hay un sufrimiento que hay que atender de forma urgente" escuchando y acompañando a la persona.