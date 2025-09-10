Baleares, un archipiélago con 948 alas: mariposas y polillas que revelan la salud de la naturaleza

El proyecto de investigación LEPIDOPIB, liderado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y que busca aprovechar el potencial de estos animales como bioindicadores sobre el estado de conservación de los ecosistemas, ha permitido elevar a 948 las especies de lepidópteros conocidas en el archipiélago.

En un comunicado este miércoles, la UIB ha detallado que el proyecto pretende explotar el potencial de estos animales con el fin de mejorar el conocimiento de la biodiversidad balear y aportar datos sólidos que permitan evaluar el impacto de los cambios ambientales y orientar estrategias de gestión y conservación de los hábitats a largo plazo.

El proyecto también quiere profundizar en el conocimiento de la riqueza y la composición de las comunidades de lepidópteros nocturnos, identificar aquellas especies que pueden actuar como bioindicadoras y analizar las variaciones espaciales y temporales de estas especies y de las comunidades en su conjunto.

El proyecto lo ha dirigido el investigador principal del grupo consolidado de Ecología Interdisciplinar y subdirector del Centro Multidisciplinar para la Biodiversidad Balear (CMB) de la Universidad.

El trabajo ha proporcionado datos valiosos que permitirán avanzar en la conservación de los ecosistemas y en el conocimiento de la biodiversidad balear, que ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en el conocimiento de los lepidópteros en Baleares.

Casi 1.000 especies de 22 superfamilias

El estudio ha permitido la actualización del catálogo de las mariposas y polillas del archipiélago, desarrollada en el marco del proyecto LEPIDOPIB, con un total de 948 especies, repartidas en 22 superfamilias. Esta cifra supone un incremento de 63 especies en comparación con el catálogo anterior, publicado en 2024, lo que refleja el impacto directo del proyecto en la ampliación del conocimiento sobre la biodiversidad insular.

En Mallorca y Menorca, donde la investigación previa había sido más intensa, el avance también ha sido significativo, puesto que en isla mayor se contabilizan en la actualidad 765 especies, mientras que en la otra la cifra alcanza las 383.Estos resultados reflejan la intensidad del trabajo de campo llevado a cabo y evidencian que todavía existe un amplio margen para nuevas citaciones.

Más de 75.000 observaciones documentadas

Más allá de la elaboración de los catálogos, el proyecto ha permitido confeccionar una base de datos con más de 75.000 observaciones de lepidópteros en todo el ámbito balear, creada en colaboración con el proyecto Biodibal de la UIB.

La base de datos representa un recurso científico esencial para incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad insular y facilitar la toma de decisiones en materia de gestión para la conservación de la biodiversidad de insecto.