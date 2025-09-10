Arranque del curso con protestas en el CEIP El Molinar por las obras: "Queremos una escuela segura"

"Vuelta al cole, sí; en estas condiciones, no". Éste es el lema de la pancarta principal que han mostrado las familias del CEIP Infant Felip El Molinar de Palma para protestar por el estado del edificio en el que sus hijos empiezan las clases hoy: aún en pleno proceso de reforma y por ello, según los padres, sin garantías de seguridad para los niños.

Padres y niños (muchos de ellos con casco) se han concentrado frente a la puerta del colegio esta mañana antes del inicio de las clases del curso 2025-2026 con varios carteles reclamando "una escuela segura para niños y maestros".

La intervención supone la renovación integral de los baños, la red de saneamiento, las instalaciones de fontanería, el sistema eléctrico y los acabados interiores. Las obras fueron licitadas el pasado mes de mayo (con una inversión de 223.379,64 euros) y un días antes del inicio de curso los padres se encontraron las obras inacabadas, un colegio lleno de polvo y el patio con muchos restos de escombros.

Desde Educación son conscientes de que "las obras pueden ocasionar algunas molestias", pero explicaron ayer que según la dirección facultativa y la coordinación de seguridad los trabajos "son compatibles con la actividad docente". Se están realizando mejoras en todos los baños del centro (tres plantas en total), pero, aseguró Conselleria, "se dejan operativos servicios en cada una de las plantas garantizando a docentes, alumnos y personal del centro que podrán acceder con total normalidad a baños".