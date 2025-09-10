Alerta amarilla en Mallorca: fuertes aguaceros en los pueblos del Llevant

Un fuerte aguacero ha caído a primera hora de esta tarde en Son Servera, según muestran imágenes captadas por vecinos de la zona.

Las tormentas, cortas pero muy intensas, han afectado también otras localidades del Llevant, como Cala Millor o Artà.

Alerta amarilla

A pesar de que lo peor del temporal que ha afecado Mallorca estos días se registró ayer martes, cuando se produjeron un centenar de incidentes y las islas permanecieron el alerta naranja, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha mantenido activo este miércoles la alerta amarilla en el interior y el levante de la isla.

El aviso esta vigente entre las 12.00 y las 19.00 horas y, en ese intervalo, pueden caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y con tormentas.

Durante la madrugada, la mayor parte de las lluvias y tormentas se han dado sobre el mar, aunque la Aemet ya había advertido de la posibilidad de nuevas lluvias, como las caídas en la zona de Son Servera, este miércoles.

Retrasos en el aeropuerto

Además, este miércoles por la mañana se han seguido produciendo retrasos en el aeropuerto de Palma, que han afectado más de cuarenta vuelos (20 de despegue y 22 de aterrizaje).