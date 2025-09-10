Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Palma sigue registrando retrasos debido al mal tiempo

Las incidencias contabilizadas hasta el momento se dan en vuelos que tenían que despegar o aterrizar en Son Sant Joan entre las 10.00 y las 12.00 horas

El temporal provoca retrasos generalizados en el aeropuerto de Palma

El temporal provoca retrasos generalizados en el aeropuerto de Palma / Manu Mielniezuk

EP

El aeropuerto de Palma sigue registrando una cuarentena de vuelos retrasados debido a las lluvias que han caído entre el martes y este miércoles.

Según la información facilitada por Aena, las incidencias contabilizadas hasta el momento se dan en vuelos que tenían que despegar o aterrizar en Son Sant Joan entre las 10.00 y las 12.00 horas, aproximadamente.

Los retrasos, 20 de despegue y 22 de aterrizaje, son de entre una y dos horas.

Los aeropuertos de Ibiza y Menorca, por su parte, no registran ninguna incidencia la mañana de este miércoles.

Cabe recordar que a lo largo del martes, cuando las precipitaciones se extendieron en todo el archipiélago durante buena parte del día, los tres aeropuertos llegaron a sumar centenares de retrasos, decenas de cancelaciones y varios desvíos a otros destinos.

Mallorca sigue en alerta

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por lluvias en el interior y el levante de Mallorca entre las 12.00 y las 19.00 horas, cuando podrían caer hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Esta madrugada la mayor parte de las lluvias y tormentas se han dado sobre el mal, pero no se descartan chubascos ocasionales alrededor del mediodía que podrían ser localmente fuertes.

