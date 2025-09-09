La alerta naranja continuará activa en Mallorca hasta el miércoles

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha decidido esta mañana mantener activa la alerta naranja, dentro del plan especial sobre fenómenos meteorológicos adversos, contemplado en el plan Meteobal, debido a que se espera que las lluvias se mantengan durante toda la jornada en todo el archipiélago balear.

Los integrantes del comité técnico asesor de Emergencias se han reunido esta mañana para analizar la previsión meteorológica y hacer un balance de los incidentes que se han producido durante toda la jornada, como consecuencia de la fuerte tormenta.

Según fuentes del Govern, durante la reunión se han analizado las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, que indican que la situación de inestabilidad se mantendrá durante todo el día y durante la próxima madrugada. La previsión apunta a que se han a producir tormentas con 50 litros por metro cuadrado, con vientos entre 70 y 90 kilómetros por hora. La tendencia es que mañana por la mañana la situación mejore y ya por la tarde la lluvia y el viento desaparezcan.

Las mismas fuentes indicaron que el municipio más afectado por la tormenta ha sido Palma, donde han caído 34 litros por metro cuadrado. Sin embargo, la lluvia no ha registrado un importante crecimiento en el cauce de los torrentes.

Desde Emergencias se han gestionado durante la jornada un total de 49 incidentes derivados de la tormenta. La mayoría de estos problemas han sido por caída de árboles, inundaciones en plantas bajas o calles, o desprendimientos. Además de Palma, otras localidades afectadas por la tormenta han sido Calvià, Algaida, Andratx, Manacor y Marratxí. En menor medida también se han producido algún incidente en Escorca, Deià, Puigpunyent, Sant Joan y Santa Maria. Desde el Govern se asegura que la situación en estos momentos está controlada.

“El hecho de que se hayan producido tan pocos incidentes se debe a dos factores. Por una parte que se hayan producido durante la madrugada y por otra que está mejorando la cultura de la autoprotección por parte de los ciudadanos”, ha asegurado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz. También ha señalado que “la población y las instituciones cada vez actúan de manera más responsable. A veces no pasan más incidencias no porque no se den las circunstancias, sino porque el comportamiento de las personas es adecuada a la situación”, insistió Gárriz.

La Dirección General de Emergencias recuerda que la situación se monitoriza de manera continua y que todos los recursos de emergencias están de manera permanente en alerta, para dar una respuesta inmediata a cualquier situación de emergencia que se pueda producir.

El mensaje que se lanza desde el Govern a la población es de “tranquilidad y precaución”. Por ello se sigue recomendando estar al corriente de todas las informaciones oficiales que se van a anunciar durante toda la jornada, al tiempo que se debe extremar las medidas de autoprotección y evitar situaciones de riesgo innecesarias.

En este sentido, desde el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca se aconseja circular con la máxima precaución por la Serra de Tramuntana, ya que existe el peligro de desprendimiento de rocas y piedras.

Sobre las fuertes rachas de viento que se espera en las próximas horas, Emergencias también aconseja extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera. Lo más seguro es circular por autopistas, autovías o carreteras principales. Se debe moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. En ningún caso se debe realizar una parada sobre un puente, ni entrar con el vehículo en zonas inundadas. También hay que evitar circular por túneles o pasos inferiores. En el caso de que el coche sea arrastrado por el agua hay que abandonar de inmediato el vehículo y dirigirse a una zona de altura.

Emergencias también se aconseja no caminar por zonas inundadas, ni tampoco por los torrentes.