El tiempo en Mallorca, en directo

Baleares se encuentra en alerta naranja por lluvias torrenciales y tormentas. El aviso permanecerá activo hasta las siete de la mañana del miércoles, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión para este martes es de cielos cubiertos con chubascos y tormentas fuertes, localmente torrenciales, que pueden dejar un acumulado de más de 140 litros por metro cuadrado en apenas tres horas.

Con nuestro rada meteorológico puede seguir en directo la llegada de las tormentas a Mallorca.