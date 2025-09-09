Salud "respeta" la ley que prohíbe fumar en las terrazas pero asegura que "no contenta a nadie"

Después de asegurar que “creemos firmemente que la mejor solución no es la prohibición”, la consellera de Salud del Govern balear, Manuela García, afirma que la comunidad autónoma "respetará" la ley que prohíbe fumar en terrazas después de que se haya aprobado esta mañana en el Consejo de Gobierno, aunque advierte de que las medidas “deben ir más allá” para resultar efectivas en la lucha contra el tabaquismo.

García afirma que “el tabaco es perjudicial para la salud, de hecho constituye la primera causa de muerte evitable en España”. “Lo dice la evidencia científica, lo sabe la comunidad médica y lo reconoce cualquier administración responsable”, añade, antes de remarcar que “no existe debate posible” sobre este asunto.

La consellera insiste en que el compromiso del Govern con la lucha contra el tabaco “es incuestionable” y que la posición del Ejecutivo autonómico “no varía en ningún momento”. “Nunca nos manifestamos en contra de aplicar una ley ni en contra de medidas protectoras”, explica.

Medidas más allá de las terrazas

La responsable de Salud defiende que las políticas contra el tabaco deben ser “más ambiciosas” y tienen que centrarse, por ejemplo, en proteger a la juventud para evitar que se inicie en el consumo. Entre las propuestas del Govern, García enumera: dar herramientas a los fumadores para abandonar el hábito, proteger a los fumadores pasivos, regular la venta de cigarrillos electrónicos y vapers y restringir los puntos de venta de bolsas de nicotina.

“La ley resulta absolutamente descafeinada y no contenta a nadie”, critica García, quien también carga contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por “decidir anular la medida del empaquetado genérico porque, según argumenta, tiene un impacto negativo en la recaudación”.

La consellera recalca que el Govern balear mantiene su compromiso con la salud pública y exige que el Estado aplique medidas valientes que reduzcan el consumo de tabaco y sus graves consecuencias sociales y sanitarias.