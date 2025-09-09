Preocupación entre las familias del colegio de es Molinar por iniciar el curso entre obras

Las familias del colegio del CEIP Es Molinar muestran su indignación por iniciar el curso entre obras a solo un día de que arranquen las clases. Varios padres han mostrado su preocupación tras asistir a la reunión de inicio de curso en el centro educativo y encontrarse la escuela en un estado que "no esperaban en el interior del centro".

"Las pistas situadas en la parte trasera del colegio están llenas de excavadoras y escombros; todo es visible desde el pabellón", explica uno de los padres afectados.

“Está bien empantanado”, asegura, y añade que, ahora mismo, “solo hay para los 35 profesores un baño del edificio de Infantil”. “Esto es surrealista. Desde fuera no se ve la magnitud de cómo vamos a enviar a los niños al colegio”, sentencian.

Otro padre explica que la Conselleria de Educación les ha tranquilizado asegurando que el colegio “está en buen estado para que los niños empiecen el curso el miércoles”, pero se pregunta si deberá enviar a sus hijos “con casco y mascarilla por la suciedad que hay”.

Las obras fueron licitadas el pasado mes de mayo con una inversión de 223.379,64 euros. La intervención contempla la renovación integral de los baños, la red de saneamiento, las instalaciones de fontanería, el sistema eléctrico y los acabados interiores.