Dos pateras con 47 inmigrantes llegan de madrugada al sur de Cabrera
Ya son 277 las embarcaciones de este tipo que han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas de Baleares
EFE
El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado de madrugada a 47 inmigrantes a bordo de dos pateras localizadas al sur de Cabrera, en Mallorca.
La primera embarcación ha sido avistada a las 00:22 horas a seis millas al sur de Cabrera y en ella viajaban 16 personas de origen subsahariano, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Una hora después, ha sido localizado otro bote con 31 personas a bordo, también de origen subsahariano, a seis millas al sur del archipiélago de Cabrera.
En lo que va de semana han arribado a las costas de Baleares 12 pateras con 185 inmigrantes a bordo.
Con estas dos últimas pateras, ascienden a 277 las embarcaciones de este tipo que han llegado de forma irregular en lo que va de año a las costas de Baleares, transportando a 5.151 migrantes, según datos de la Delegación del Gobierno en Baleares.
Durante 2024, arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.
