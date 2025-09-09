Todos los partidos menos Vox exigen la cogestión aeroportuaria en Baleares

El Parlament de les Illes Balears ha aprobado una amplia proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, que reclama al Gobierno central y a AENA la cogestión aeroportuaria, así como mejoras en la administración de los aeródromos. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de todos los partidos. Solo Vox se opone a los puntos más decisivos.

La Cámara balear insta al Ministerio de Transportes a aprobar la cogestión de los aeropuertos de Balears. Además, reitera la exigencia de cumplir el Estatut d’Autonomia, que prevé el traspaso de competencias, y propone elevar una proposición de ley al Congreso de los Diputados en un plazo breve.

Más recursos y mejores condiciones de trabajo

El texto insta a AENA y al Ministerio de Transportes a reforzar la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, después de las quejas de usuarios y trabajadores. También reclama actuaciones urgentes en las obras de Son Sant Joan tras las incidencias denunciadas por los sindicatos y el IBASSAL, y apuesta por mejorar las condiciones laborales a través del diálogo social.

Publicidad, seguridad y transporte

Los grupos también piden que la publicidad en los aeropuertos de Balears no fomente el turismo de excesos y que se ofrezca una imagen de calidad del destino. El Parlament exige más presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las terminales y solicita colaboración con los inspectores autonómicos para combatir la oferta ilegal de transporte.

En el plano de la movilidad, la Cámara respalda el proyecto del tren Palma-Llucmajor con conexión al aeropuerto y rechaza cualquier plan de ampliación de Son Sant Joan que implique un aumento de su capacidad operativa.

Sostenibilidad y convivencia con los residentes

La mayoría parlamentaria constata que el actual patrón de crecimiento de pasajeros choca con la sostenibilidad y el bienestar de los residentes. Por ello, defiende que la gestión aeroportuaria se alinee con la estrategia de contención turística del Govern y que se reduzcan los picos de pasajeros. También aprueba medidas de compensación como la insonorización de viviendas cercanas, la renaturalización de espacios dañados y la financiación de infraestructuras de transporte público.

“Modelo extractivo” de AENA

Finalmente, el Parlament lamenta que la gestión de AENA tenga un carácter “extractivo” y denuncia la falta de acción del Gobierno central para asegurar que el servicio se oriente al interés público. Con este pronunciamiento, la Cámara balear marca una posición clara: la gestión de los aeropuertos no puede quedar exclusivamente en manos de Madrid y de AENA, y las islas deben tener un papel decisivo en la toma de decisiones.