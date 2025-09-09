Todos los partidos menos Vox exigen la cogestión aeroportuaria en Baleares
Instan a AENA y al Ministerio de Transportes a reforzar la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, después de las quejas de usuarios y trabajadores
El Parlament de les Illes Balears ha aprobado una amplia proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, que reclama al Gobierno central y a AENA la cogestión aeroportuaria, así como mejoras en la administración de los aeródromos. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de todos los partidos. Solo Vox se opone a los puntos más decisivos.
La Cámara balear insta al Ministerio de Transportes a aprobar la cogestión de los aeropuertos de Balears. Además, reitera la exigencia de cumplir el Estatut d’Autonomia, que prevé el traspaso de competencias, y propone elevar una proposición de ley al Congreso de los Diputados en un plazo breve.
Más recursos y mejores condiciones de trabajo
El texto insta a AENA y al Ministerio de Transportes a reforzar la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, después de las quejas de usuarios y trabajadores. También reclama actuaciones urgentes en las obras de Son Sant Joan tras las incidencias denunciadas por los sindicatos y el IBASSAL, y apuesta por mejorar las condiciones laborales a través del diálogo social.
Publicidad, seguridad y transporte
Los grupos también piden que la publicidad en los aeropuertos de Balears no fomente el turismo de excesos y que se ofrezca una imagen de calidad del destino. El Parlament exige más presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las terminales y solicita colaboración con los inspectores autonómicos para combatir la oferta ilegal de transporte.
En el plano de la movilidad, la Cámara respalda el proyecto del tren Palma-Llucmajor con conexión al aeropuerto y rechaza cualquier plan de ampliación de Son Sant Joan que implique un aumento de su capacidad operativa.
Sostenibilidad y convivencia con los residentes
La mayoría parlamentaria constata que el actual patrón de crecimiento de pasajeros choca con la sostenibilidad y el bienestar de los residentes. Por ello, defiende que la gestión aeroportuaria se alinee con la estrategia de contención turística del Govern y que se reduzcan los picos de pasajeros. También aprueba medidas de compensación como la insonorización de viviendas cercanas, la renaturalización de espacios dañados y la financiación de infraestructuras de transporte público.
“Modelo extractivo” de AENA
Finalmente, el Parlament lamenta que la gestión de AENA tenga un carácter “extractivo” y denuncia la falta de acción del Gobierno central para asegurar que el servicio se oriente al interés público. Con este pronunciamiento, la Cámara balear marca una posición clara: la gestión de los aeropuertos no puede quedar exclusivamente en manos de Madrid y de AENA, y las islas deben tener un papel decisivo en la toma de decisiones.
