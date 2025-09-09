Padres en pie de guerra contra el profesor Miguel Roldán, condenado por acoso
Amenazan con no llevar a sus hijos al CEIP de Son Sardina si el docente imparte clases en la escuela
Los padres del colegio Maria Antònia Salvà de Son Sardina amenazan con no llevar mañana a sus hijos a la escuela si el establecimiento incorpora al docente Miguel Roldán, condenado por acosar a un alumno cuando trabajaba en el colegio de Pla de na Tesa en Marratxí. En un comunicado, se expresaron de «forma clara, pública y rotunda por la seguridad de los niños». En este sentido, dijeron que esta situación genera «alarma, desconfianza y miedo» porque «nuestros hijos e hijas tienen derecho a crecer y aprender en un entorno protegido y libre de riesgos», señalaron.
Las familias del centro educativo recordaron que hay antecedentes judiciales suficientes para efectuar este reclamo. «Consideramos que no es admisible que una persona con este historial esté en contacto diario con menores dentro de un aula».
Dentro de sus demandas, las familias del establecimiento educativo también dirigieron su reclamo a la conselleria de Educación.
En la misiva, reclamaron que «actúe inmediatamente para retirar este docente de cualquier centro educativo y que impulse las reformas legales necesarias para que ninguna persona condenada por acoso a menores pueda ejercer la docencia».
La posición de los padres en el inicio del curso escolar se manifiesta contundente. «Las familias no aceptaremos que se ponga en riesgo la integridad y el bienestar de nuestros hijos e hijas. Ningún interés individual puede estar por encima del derecho de los niños a crecer en un entorno seguro», expresaron en el final del comunicado.
Roldán está condenado a un año de prisión, pero la sentencia ha sido recurrida y, por lo tanto, no es firme. Además, la jueza no relacionó este incidente con la condición de profesor del acusado, por lo que no se aplicó la inhabilitación.
