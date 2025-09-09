La mallorquina Lucía Muñoz tras el supuesto ataque de un dron a la flotilla Sumud dirigida a Gaza: “Esto ha sido un aviso para intentar evitar que se cumpla el objetivo"

Lucía Muñoz, la mallorquina integrante que se embarcó en la Global Sumud Flotilla para ayudar en Gaza, asegura haber recibido un supuesto ataque por parte de drones en el puerto de Túnez. .“Esto ha sido un aviso para intentar evitar que la flotilla cumpla su objetivo. No tenemos ninguna duda de que los autores irán escalando la violencia según nos acerquemos a Gaza” afirma la regidora de Podem en el Ayuntamiento de Palma.

Según explica Muñoz, los barcos fueron supuestamente atacados por drones en el puerto del país africano en la madrugada de este pasado martes. Según ella misma, la situación generó gran tensión donde numerosas personas se movilizaron para mostrar su apoyo.

Lucía Muñoz, regidora de Podemos. / Guillem Bosch

“Es un ataque muy bien planificado, sabían perfectamente en qué barco iban los coordinadores y atacaron con la precisión suficiente para no dejar heridos”, declara la activista mallorquina. Además, detallan que la indignación dentro del movimiento para la ayuda humanitaria en Gaza es profunda. Los activistas advierten que a pesar de este primer ataque, no detendrán el objetivo de abrir un corredor humanitario en La Franja de Gaza.

Una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla vuelve zarpar desde el puerto de Barcelona el pasado lunes. / EP

Aunque no sorprende, dada la existencia de precedentes de ataques e intercepciones en flotillas anteriores, sí genera rechazo la violencia empleada por el estado genocida de Israel contra una iniciativa pacífica, legal y de carácter humanitario cuyo único objetivo es contribuir a romper el bloqueo sobre Gaza” asegura otra de las activistas, Alejandra Martínez. “Por eso hay que seguir hablando de Gaza. Hacemos un llamamiento a tomar las calles y a presionar a los gobiernos para que actúen y exigimos al gobierno de España protección para los barcos de la flotilla", explicó Muñoz.

Túnez comunica que la explosión en la Flotilla de la Libertad no fue causada por un dron

Las autoridades de Túnez han comunicado que la explosión ocurrida en uno de los barcos de la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza no ha sido causada por un dron y que obedece a "algún otro tipo de accidente o incidente", según ha revelado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Albares ha señalado que "lo que informan las autoridades tunecinas" es que la causa de la explosión "no tiene nada que ver con un dron, sino que se trata de algún otro tipo de accidente o incidente" y por tanto "un hecho extraño que hay que investigar".

Un dron impacta en la embarcación de la Flotilla Sumud. / .

La Flotilla de la Libertad conocida como el 'Barco Familiar' transporta a miembros del Comité Directivo de esta iniciativa solidaria, entre ellos la excalcaldesa de Barcelona Ada Colau. "Esta mañana, por instrucciones directas mías, el embajador de España ha entrado en contacto con Ada Colau para saber cómo estaban los españoles", ha señalado Albares.

El ministro ha explicado que en el momento de la explosión había cuatro españoles en el barco de la flotilla y "los cuatro se encuentran bien". Además, ha defendido que "los españoles y españolas que van en esa flotilla tienen toda la protección consular" y las distintas embajadas y consulados están pendientes de su situación y les darán toda la protección necesaria.