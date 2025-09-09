Mallorca, en alerta naranja por lluvias torrenciales

Una vaguada atlántica y la formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo está dejando este martes en Baleares cielos cubiertos, lluvias torrenciales y fuertes tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja en todas las islas por precipitaciones que pueden dejar acumulados de hasta 140 litros por metro cuadrado en apenas 3 horas. El aviso estará activo hasta las siete de la mañana del miércoles.

La Dirección General de Emergencias también ha activado el Índice de Gravedad 1 del Plan Meteobal y pide a los ciudadanos extremar las precauciones.

Lluvias torrenciales

Las primera lluvias llegaban a Mallorca de madrugada. En algunos puntos de la isla, como en Son Ferriol, se han registrado inundaciones y pequeños incidentes, la mayoría de ellos relacionados con caídas de árboles, según han inforamdo los bomberos.

Durante toda la jornada de hoy, los cielos se mantendrán cubiertos en la isla con chubascos y tormentas que pueden llegar a ser “localmente muy fuertes o torrenciales”. Además, la Aemet no descarta que se produzcan rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora asociadas a las tormentas.

También se espera una notable bajada de las temperaturas, sobre todo durante el día. De hecho, se espera queel mercurio no supere los 26 grados.

Refugios y parques cerrados

Ante esta situación, el Ibanat ha cerrado de manera preventiva nueve refugios y las tres zonas de acampada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Palma ha activado su Plan Especial de Emergencia Municipal y ha cerrado el acceso a todos los parques y jardines municipales durante todo el periodo de alerta. También han quedado suspendidos todos los mercados temporales programados en zonas al aire libre.

Medidas de prevención

La Dirección General de Emergencias asegura que la situación se monitoriza de manera continua y que se han activado todas las medidas preventivas necesarias. Aun así, recomienda a la ciudadanía extremar la precaución, mantenerse atenta a la información oficial y seguir las indicaciones de protección civil.

Entre los consejos básicos destacan asegurar puertas y ventanas, evitar sótanos y garajes, retirar objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el agua y desconectar la electricidad si el agua entra en la vivienda.

En el exterior, se aconseja alejarse de torrentes y zonas inundables, buscar refugio en edificios y no caminar por zonas con agua en movimiento. En carretera, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, circular con precaución por vías principales y nunca atravesar zonas inundadas con el vehículo.

Radar meteorológico

Sigue la llegada de las tormentas a Mallorca con nuestro radar meteorológico: