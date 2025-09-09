Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La lluvia arrastra toda la basura acumulada en el torrente al puerto del Portitxol

Los restos de plásticos y ramas se han acumulado junto a las barcas amarradas en el club náutico

Así ha quedado el Portitxol tras la tormenta / Manu Mielniezuk

J.F. Mestre

Las lluvias torrenciales registradas durante la mañana de este martes han provocado graves estragos en la zona marítima del Portitxol, en Palma. La fuerza del agua ha arrastrado toda la basura que había en el torrent de na Bàrbara y toda esta porquería ha quedado acumulada en el área marina del club náutico, sobre todo en el espacio que ocupa las barcas que están amarradas. Es tanta la suciedad que el agua ni siquiera se puede distinguir, ya que está cubierta por una capa de basura.

Estas barcas, situadas junto al paseo peatonal, no han salido hoy a navegar por la adversa situación meteorológica, pero se han visto especialmente castigadas por el arrastre de la basura que se ha ido acumulando en los últimos meses en el cauce de este torrente, que desemboca en la bahía de Palma.

La presencia de muchas botellas de plástico, bidones, ramas y otros elementos de suciedad, que invaden un extenso perímetro en la zona de la dársena marina del Portixol evidencia que no se trata de la basura de pocos días, sino de varias semanas.

No es la primera vez que este barrio marinero de Palma sufre las consecuencias inmediatas de una fuerte tormenta. Cada vez que llueve con intensidad el agua arrastra toda la basura acumulada en el torrente y termina en la instalación portuaria.

