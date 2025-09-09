Un informe del Cercle d'Economia señala el deterioro del PIB per cápita en Baleares

Un estudio del Cercle d'Economia de Mallorca que analiza la evolución del crecimiento económico en Baleares y su interrelación con el aumento de población, señala que no se traducen en un incremento equivalente del PIB per cápita, que se va "deteriorando", y ha sido del 8,2 % entre 2000 y 2023.

Al analizar la variación de la población desde 1996 hasta 2024, el estudio señala que mientras diversas comunidades autónomas no han crecido o incluso han perdido población en ese periodo, Baleares lidera, con mucha diferencia, el crecimiento poblacional, con un 61,9 %, cifra que casi triplica la media de España (del 22 %).

Según el informe 'Crecimiento poblacional y económico; una aproximación al caso de Baleares', realizado a partir de la 'Contabilidad regional de España' del Instituto Nacional de Estadística (INE), el PIB a precios corrientes ha crecido en Baleares un 158,2 % entre 2000 y 2023, siendo la segunda comunidad con más crecimiento, después de Madrid.

Sin embargo, debido al fuerte aumento poblacional en Baleares, este crecimiento del PIB no se traduce en un crecimiento equivalente del PIB per cápita que, en el mismo periodo, es del 8,2 %, ocupando la posición 12 entre las comunidades.

El Cercle observa que, en general, las comunidades que más crecen en PIB per cápita son las que menos crecen en población, y llama la atención sobre el hecho de que las dos comunidades insulares siguen trayectorias paralelas y descendentes en la evolución del PIB por habitante, con un sobreimpacto negativo y muy intenso en la crisis por el coronavirus.

El informe explica que el crecimiento demográfico sostenido, con un peso importante de población extranjera en el caso de Baleares, y la necesidad de una numerosa fuerza laboral para mantener las distintas ramas de actividad, tiene un impacto directo sobre el consumo, sobre la necesidad de vivienda, el transporte público y privado, sobre el uso de los servicios públicos fundamentales y, en definitiva, en el crecimiento económico final (PIB).

El Cercle cita un reciente estudio del Banco Central Europeo (BCE) que enfatiza cómo el creciente número de trabajadores extranjeros y la mayor participación laboral han contribuido al crecimiento económico y de la fuerza laboral de los países del continente.

El Cercle asegura que los territorios insulares, con su peculiar estructura económica especializada -con fortalezas y debilidades-, y las Baleares en particular, "se encuentran ante el gran desafío de frenar, o invertir, la tendencia de deterioro actual de su bienestar y mejorar su estructura económica y su PIB sin apoyarse, como hasta ahora, en un aumento de la población persistente y muy por encima del resto de comunidades".

Recuerda que la población ha aumentado en 471.389 personas desde 1996 y que necesitan servicios públicos fundamentales; vivienda, carreteras, transporte, hospitales y centros sanitarios ambulatorios, centros educativos, energía y agua.

El fuerte crecimiento económico de este siglo, cuando el tamaño de la economía balear se ha multiplicado por 2,47, al pasar de 16.993 M€ a 42.084 M€, no sólo no se traduce en un aumento del PIB per cápita real, sino que este indicador de la riqueza "viene deteriorándose incluso desde antes de las crisis y la predicción del Cercle no es positiva".

"Así pues, en medio del fuerte contraste y complejidad que vive nuestra economía y bienestar, y en un territorio pluri-insular limitado y con recursos escasos, no debe extrañarnos el debate que vivimos tanto la sociedad civil como sus representantes", concluye la entidad, que intenta con este estudio "colaborar y aportar claridad e información útil para recuperar la vía del bienestar".