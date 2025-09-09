El Govern señala a Pedro Sánchez por el drama migratorio: "Hace que los niños mueran en medio del mar"

El Govern de Marga Prohens eleva el tono respecto al drama migratorio en el inicio del curso político y señala a Pedro Sánchez como responsable de que "los niños mueran en medio del mar". Así lo ha expresado la consellera de Presidencia y vicepresidenta, Antònia Maria Estarellas, después de que el Ejecutivo balear haya sido tildado de "racista" por parte de la oposición.

"El que hace que los niños mueran en medio de la travesía del mar es el gobierno de Pedro Sánchez, ustedes son los que dejan que salgan de un sitio hacia otro. Es muy grave las palabras que ha dicho, nos llaman racistas, pero tendrían que mirar cuál es su parte de responsabilidad, todavía no sé cuál es la postura del Gobierno Central en relación con esta crisis migratoria de Baleares", expresa Estarellas.

"Están criminalizando a los menores"

La vicepresidenta ha respondido así tras la intervención previa de la diputada del PSIB-PSOE, Teresa Suárez, quien ha acusado al Govern de "abrazar discursos racistas" y "estar criminalizando" a los menores migrantes.

"Su Govern tiene que respetar los derechos humanos no abrazando los discursos racistas, mentirosos, indecentes e insolidarios. Están criminalizando a menores que llegan solos después de atravesar miles de kilómetros en situaciones de violencia durísimas. No vienen aquí por unas pagas, vienen aquí a sobrevivir. Y ustedes lo que hacen es insultar, criminalizar y hacer una estrategia de demagogia absoluta", determina Suárez.

"Efecto llamada y ayudas sociales"

La nueva consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, también lanza un discurso contundente respecto a la migración asegurando que la otorgación de ayudas sociales están generando "un efecto llamada" en Baleares.

"Nos encontramos con un efecto llamada en la gestión de estas ayudas que está generando una falsa percepción de que podemos dar cobertura social a todo aquel que llega a nuestra comunidad, y no es cierto porque vivimos una situación de emergencia migratoria provocada por la llegada masiva de inmigración irregular que nos está desbordando por completo", argumenta Fernández.

Asimismo, la consellera recalca que la obligación del Ejecutivo es "no contribuir a este efecto llamada", motivo por el cual han pactado con Vox establecer un mínimo de residencia legal en el acceso de las prestaciones de la renta social garantizada y la renta de emancipación. "Es lo que vamos a hacer", determina.