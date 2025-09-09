El Govern evita hablar de genocidio en Gaza pero pide un alto al fuego "inmediato"

La vicepresidenta segunda del Govern balear, Antònia Maria Estarellas, asegura que el Ejecutivo autonómico pide un alto al fuego “inmediato” en Gaza, pero rechaza hablar de genocidio. Estarellas asegura que el Govern “no es insensible ni impasible” ante las “terribles imágenes” que cada día muestran el sufrimiento y la muerte de la población civil gazatí, “muchos de ellos niños, víctimas de un conflicto del que no son responsables”. Al mismo tiempo, apunta que “tampoco eran responsables los más de mil civiles israelíes asesinados el 7 de octubre ni los que siguen rehenes de Hamás”.

La vicepresidenta detalla que el Govern se suma a las peticiones de “un alto al fuego inmediato, el respeto al derecho internacional, el cese de cualquier ataque sobre la población civil, la apertura de corredores humanitarios y la eliminación de obstáculos a la ayuda internacional”. Además, exige la liberación de los rehenes que Hamás aún mantiene retenidos.

Estarellas plantea la necesidad de alcanzar “una paz justa y duradera, basada en garantías de seguridad en toda la región y en la lucha contra el terrorismo”. “Se tiene que acabar con la violencia y el terrorismo contra las poblaciones civiles, y se tiene que activar la diplomacia internacional para poner fin a estas masacres”, insiste.

Sobre si se trata de un genocidio, Estarellas declara: “No pongo la palabra genocidio porque su todopoderoso Sánchez se piensa que es él quien tiene que decir lo que es, cuando es un tribunal quien lo tiene que decidir. Pero qué puedes esperar de una persona que confunde todas las instituciones con su persona”.