El Gobierno central rechaza la universidad privada de ADEMA y la autorización queda en manos del Ejecutivo balear

El ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha rechazado el proyecto de universidad privada impulsado por ADEMA (la Universidad de Mallorca, UMAC). El informe negativo redactado por los técnicos fue avalado el lunes en la comisión permanente de la Conferencia General de Política Universitaria. Este dictamen es un paso preceptivo pero no vinculante con lo que el proyecto queda ahora en manos del Govern, que tendrá que decidir si da luz verde a la iniciativa, que después tendría que ser validada en el Parlament.

No solo el proyecto de ADEMA ha sufrido el rechazo de los técnicos del ministerio: según informaba hoy El País también han recibido un dictamen negativo los proyectos de la Universidad Internacional de las Artes y la Felipe II, ambas en Madrid. El ministerio sí que ha dado el visto bueno, con algunos peros, a la Universidad Abierta de Extremadura, promovida por el grupo Planeta.

Estos cuatro proyectos han estado muchos meses esperando el veredicto ministerial, con la amenaza de ser sometidos a los nuevos requisitos de calidad anunciados por el Gobierno a finales de marzo para poner freno a la proliferación de "chiringuitos educativos".

ADEMA entregó su propuesta hace un año y medio, antes de la entrada en vigor de este endurecimiento de los criterios, pero aun así había dudas sobre si se les aplicaría el 'decreto Castells' original, sin las nuevas directrices, o si sería ya con los nuevos requisitos. Finalmente, se les ha aplicado el decreto del exministro Castells sin modificaciones.

El informe, según recoge El País, cuestiona aspectos relacionados con la financiación, las infraestructuras, el número de másteres ofertados, los recursos para la modalidad online o la falta de convenios con entidades externas para que los alumnos de ciencias de la salud hagan prácticas.

El documento es negativo, pero desde ADEMA celebran que al menos haya salido ya tras 18 meses de espera y que se haya desbloquedado la situación ya que, han recordado, el dictamen es preceptivo, pero no vinculante. La entidad rebate varias de las críticas que recoge el documento (por ejemplo en lo que se refiere a los convenios de prácticas ya que aseguran tener cartas de apoyo de la mayor parte del sector sanitario balear o las infraestructuras) y señalan que varias supuestas deficiencias recogidas en el informe están debidamente explicadas en la memoria anexa de la propuesta, que, deploran, no ha sido consultada. La entidad lamenta también que no se les ha dado derecho de audiencia para solventar posibles deficiencias o documentación no adjuntada inicialmente, una oportunidad que, aseguran, sí han tenido las otras entidades.

ADEMA, ahora mismo adscrita a la UIB, hace mucho tiempo que trata de sacar adelante la UMAC, en la que quieren ofertar los grados de Arquitectura, Ingeniería Biomédica y de la Salud, Biomedicina, Medicina, Logoterapia, Ingeniería de Datos, Diseño y Sociología, entre otros títulos que se distribuirán en tres campus. Ante el posible frenazo a la apertura de nuevos centros privados, la institución abrió este verano una nueva vía para poder seguir creciendo adscribiéndose a la universidad Isabel I (proyecto que también debe ser autorizado por el Govern) y creando así la Escuela Universitaria de Mallorca.

Mientras ADEMA trataba de sacar adelante su proyecto de universidad privada, a finales del pasado mayo se conoció que el Govern sí daba el visto bueno (con una tramitación exprés) al desembarco en Mallorca del CEU San Pablo, adscrito a una escuela universitaria creada en Palma ad hoc para poder tener un campus en la isla en la que ofertar varios títulos de la rama sanitaria (con Medicina como plato fuerte).