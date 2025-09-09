El Gobierno Central deniega la petición de contingencia migratoria para Baleares

El Gobierno Central deniega la petición de contingencia migratoria para que Baleares quede fuera del reparto de menores migrantes de otras comunidades. Mediante un escrito del Ministerio de Juventud e Infancia, Madrid rechaza de manera formal la petición del Govern de Marga Prohens al considerar que las islas no reúnen las condiciones para acogerse a dicha contingencia.

"Según los datos aportados por la propia comunidad en la fecha de análisis de la solicitud, el número total de personas menores de edad extranjeras no acompañadas acogidas en el sistema de protección de la Comunidad es insuficiente para alcanzar el umbral establecido legalmente para declarar una situación de contingencia", expresan desde el Ministerio.

Cabe recordar que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ya adelantó que las islas no reúnen las condiciones fijadas por el Ejecutivo central para declarar la contingencia migratoria. Según explica, ese escenario solo se da cuando se triplica la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados, algo que según el Gobierno no ocurre en Baleares. Rodríguez apunta que únicamente Canarias, Ceuta y Melilla cumplen con los parámetros establecidos.

"Racismo institucional"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se ha mostrado muy crítica con la decisión del Gobierno Central, acusando al Ejecutivo de "racismo institucional". Asimismo, la líder popular anuncia que su Govern "recurrirá a todas las vías a su alcance" para frenar el reparto de menores migrantes.

"El mismo día que superamos las más de 5.000 personas migrantes irregulares en lo que llevamos de 2025, el Gobierno Sánchez con el beneplácito del PSOE de Baleares nos ha comunicado que se nos deniega la contingencia migratoria. Aun así recurriremos a todas las vías a nuestro alcance para parar este reparto discriminado que favorece a otras comunidades", advierte Prohens.

"Para el Gobierno de España no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000% de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad. Tratan a los menores como si fueran un número, mercancía, esto es racismo institucional por parte del Gobierno de España", censura la presidenta.