Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno Central deniega la petición de contingencia migratoria para Baleares

Madrid rechaza de manera formal la solicitud de las islas al considerar que no reúne las condiciones para quedar fuera del reparto de menores migrantes

Marga Prohens acusa al Gobierno de España de "racismo institucional" y asegura que su Ejecutivo "recurrirá a todas las vías a su alcance" para frenar este reparto

El encuentro entre Marga Prohens y Pedro Sánchez.

El encuentro entre Marga Prohens y Pedro Sánchez. / B. Ramon

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

El Gobierno Central deniega la petición de contingencia migratoria para que Baleares quede fuera del reparto de menores migrantes de otras comunidades. Mediante un escrito del Ministerio de Juventud e Infancia, Madrid rechaza de manera formal la petición del Govern de Marga Prohens al considerar que las islas no reúnen las condiciones para acogerse a dicha contingencia.

"Según los datos aportados por la propia comunidad en la fecha de análisis de la solicitud, el número total de personas menores de edad extranjeras no acompañadas acogidas en el sistema de protección de la Comunidad es insuficiente para alcanzar el umbral establecido legalmente para declarar una situación de contingencia", expresan desde el Ministerio.

Cabe recordar que el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ya adelantó que las islas no reúnen las condiciones fijadas por el Ejecutivo central para declarar la contingencia migratoria. Según explica, ese escenario solo se da cuando se triplica la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados, algo que según el Gobierno no ocurre en Baleares. Rodríguez apunta que únicamente Canarias, Ceuta y Melilla cumplen con los parámetros establecidos.

"Racismo institucional"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, se ha mostrado muy crítica con la decisión del Gobierno Central, acusando al Ejecutivo de "racismo institucional". Asimismo, la líder popular anuncia que su Govern "recurrirá a todas las vías a su alcance" para frenar el reparto de menores migrantes.

"El mismo día que superamos las más de 5.000 personas migrantes irregulares en lo que llevamos de 2025, el Gobierno Sánchez con el beneplácito del PSOE de Baleares nos ha comunicado que se nos deniega la contingencia migratoria. Aun así recurriremos a todas las vías a nuestro alcance para parar este reparto discriminado que favorece a otras comunidades", advierte Prohens.

"Para el Gobierno de España no es suficiente que los centros de menores estén al 1.000% de sobreocupación, quieren más, con menos dignidad. Tratan a los menores como si fueran un número, mercancía, esto es racismo institucional por parte del Gobierno de España", censura la presidenta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Temporada 2025: El turismo echa el freno y Mallorca se despide del crecimiento desbocado
  2. Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»
  3. Del calor extremo a lluvias y tormentas: la Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca
  4. El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida
  5. Cierra la inmobiliaria de lujo Neptunus International en Mallorca: qué hay detrás de su adiós
  6. El primer edificio de pisos de precio limitado abre en Manacor: así son por dentro y los requisitos para acceder
  7. Aviso naranja en Mallorca: fuertes lluvias y tormentas el martes y el miércoles
  8. Un estudio de la UIB señala que las Baleares se parecen más a otras islas europeas que entre sí mismas

Nacen dos pollos de águila pescadora en el Parque Natural de Sa Dragonera tras 70 años

Nacen dos pollos de águila pescadora en el Parque Natural de Sa Dragonera tras 70 años

El Gobierno Central deniega la petición de contingencia migratoria para Baleares

El Gobierno Central deniega la petición de contingencia migratoria para Baleares

Prohens evita hablar de genocidio en Gaza pero el Govern pide un alto al fuego "inmediato"

Prohens evita hablar de genocidio en Gaza pero el Govern pide un alto al fuego "inmediato"

Llegan a Mallorca tres pateras con 62 migrantes a bordo

Llegan a Mallorca tres pateras con 62 migrantes a bordo

Más de 400 casas de la calle Blanquerna sufren un corte de luz por la tormenta de esta noche

Más de 400 casas de la calle Blanquerna sufren un corte de luz por la tormenta de esta noche

Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»

Los primeros propietarios de los pisos de precio limitado: «Es un alivio, pensaba que nunca podría comprar un piso en Mallorca»

El Govern señala a Pedro Sánchez por el drama migratorio: "Hace que los niños mueran en medio del mar"

El Govern señala a Pedro Sánchez por el drama migratorio: "Hace que los niños mueran en medio del mar"

Salud "respeta" la ley que prohíbe fumar en las terrazas pero asegura que "no contenta a nadie"

Salud "respeta" la ley que prohíbe fumar en las terrazas pero asegura que "no contenta a nadie"
Tracking Pixel Contents