Gabriel Escarrer anuncia que dejará la presidencia de Exceltur a principios de 2026

Gabriel Escarrer empieza a preparar su marcha del gran lobi español que aúna a las grandes empresas del sector turístico y los subsectores que le rodean. El presidente y consejero delegado de Meliá ha anunciado este martes en Palma que está "próxima su salida" de la presidencia de Exceltur. El hotelero mallorquín dejará de liderar la Alianza para la Excelencia Turística a principios de 2026.

Probablemente, coincidirá su salida de la asociación con la celebración del Foro de Liderazgo Turístico que se organiza con periodicidad bianual en Madrid, a las puertas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Escarrer ha quitado hierro a su marcha deslizando con una sonrisa que "no va a ser nada traumática mi marcha", al ser preguntado al respecto. "Hay muchos candidatos que lo harán igual de bien o mejor que yo", ha asegurado en la sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Escarrer ha asistido a la adhesión de la patronal mallorquina al manifiesto Turismo que suma, promovida por la organización, acto en el que el presidente de la FEHM, Javier Vich, ante la presencia también del vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli, ha firmado el documento.

El hotelero mallorquín asumió el liderazgo de Exceltur —asociacíon formada por 31 grandes empresas del transporte, el alojamiento, las agencias de viajes y turoperadores, el alquiler de coches o los hospitales turísticos— a principios de 2019, en sustitución de José María González, primer ejecutivo de Europcar.

Entonces le tocaba afrontar un cambio de ciclo, con la recuperación de los destinos competidores del Mediterráneo y ante la incertidumbre del brexit. Despué se sumó la mayor crisis vivida nunca en el sector, con el estallido de la pandemia del covid. Por esa excepcionalidad su mandanto —la presidencia es por dos años, extensible a cuatro— se ha alargado seis años.

Por oto lado, desde enero de este año Perelli, antes director de Estudios de Investigación, reemplazó al mallorquín José Luis Zoreda como vicepresidente ejecutivo de Exceltur tras más de dos décadas en el cargo.