"Escarrer: "Se habla mucho y se está haciendo poco" en combatir "el desmadre" del alquiler turístico

El consejero delegado de Meliá cuestiona cómo están invertido los consells los fondos de la ecotasa contra la oferta ilegal

La temporada en Baleares será mejor que el año pasado con un incremento del 4% en gasto, según Exceltur

Javier Vich, Gabriel Escarrer y Óscar Perlli en la sede de la FEHM, en Palma, por la adhesión de la patronal isleña al manifesto el 'Turismo que suma' de Exceltur.

Javier Vich, Gabriel Escarrer y Óscar Perlli en la sede de la FEHM, en Palma, por la adhesión de la patronal isleña al manifesto el 'Turismo que suma' de Exceltur. / Manu Mielniezuk / MANU MIELNIEZUK

Myriam B. Moneo

Myriam B. Moneo

Palma

El presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, se ha mostrado este martes, en Palma, muy crítico, en su línea, con la lucha contra la oferta ilegal en el sector, cuestionando cómo se están aprovechando los fondos de la ecotasa derivados por el Govern a los consells insulares para combatir esa lacra, empezando por el alquiler vacacional. “Se habla mucho, pero se está haciendo poco”, censura.

En otro orden, el presidente y consejero delegado de Meliá ha destacado que el gasto turístico en Baleares supera el 4 % al del año pasado, según datos preliminares de Exceltur, por lo que estamos ante otra temporada mejor que la anterior; si bien “va por barrios” y se nota el detraimiento del mercado alemán por la recesión en el país.

Escarrer ha asistido a la adhesión de la patronal mallorquina al manifiesto Turismo que suma, promovido por la organización, acto en el que el presidente de la FEHM, Javier Vich, ante la presencia también del vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli, ha firmado el documento.

El líder de la primera hotelera española celebra que Mallorca siga priorizando la calidad y la diversificación de mercados turísticos en la isla, con el turismo norteamericano o el de origen árabe o asiático, con incrementos del mercado coreano, entre otros. Todo ello se “transmite en el incremento de las tarifas y en esa mejora de la calidad, que es el modelo por el que ha apostado” la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM).

Sin embargo, el CEO de Meliá cuestiona duramente que “por otro lado, tenemos que no se está mitigando, o por lo menos como debería, la oferta ilegal”, en referencia a toda la gama de irregularidades, desde el alquiler vacacional, en primer lugar, pasando por “si algún hotelero hace ilegalidades” con sobreocupación en las habitaciones, guías sin titulación “que ejercen como tal”, taxis piratas, party boats o "fiestas ilegales que se llevan a cabo tanto en Ibiza como en algunos lugares de Mallorca”. Todo ello “resta competitividad y detrae la imagen del destino”, lamenta el hotelero, si bien ha alabado cómo se está afrontando en Ibiza la lucha contra el intrusismo.

Escarrer ha recordado que el Govern de Marga Prohens ha reservado unos cuatro millones en cada isla para combatir la oferta ilegal y aun así “vemos como en Formentera no hay ningún inspector”. “No sé en qué se va a destinar esos cuatro millones”, critica descreído el líder de Exceltur. “Definitivamente, se habla mucho, pero para mí se está haciendo poco en combatir esa ilegalidad”, ha lamentado.

Contra subida ITS

Tanto Vich como Escarrer han manifestado su firme oposición a subir la ecotasa, en referencia a que desde la oposición se reclame a la presidenta balear que incremente el impuesto, toda vez que el PP optó por posponer la medida que había anunciado y que tanto molestó al sector hotelero.

"De momento se ha demostrado que no hay ni siquiera capacidad de inversión del ITS", advierte el presidente de la FEHM. A su lado Escarrer ha ratificado el argumento del sector sobre que "lo único que hace es restar competitividad" al destino y critica que no haya sido un impuesto finalista y que se haya "malgastado" sin que revierta en la oferta complementaria y tenga "un efecto multiplicador".

