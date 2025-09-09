La educación pública es la última (o única) opción

Si se pregunta a ciegas cuál de las opciones educativas sufre un retroceso de matriculación en Balears, el índice se dirigirá de inmediato hacia la enseñanza pública, y mucho que lo sentimos quienes no conocimos otra en veinte años de formación o docencia. En principio, «concertada» es un término ficticio y engañoso, pues se traduce por «privada que se paga con fondos públicos». La sufragan ciudadanos que no pueden acceder a su laberíntica configuración. Hay colegios mallorquines que ya han cumplido con el sueño del Govern, quedarse fuera del reparto de jóvenes migrantes.

Felipe González ha sido el gobernante que ha educado a más españoles. Nunca ha ocultado que su gran fracaso fue la dichosa «concertada», cuando debió escindir la realidad educativa como la sanitaria, o pública o privada. Una vez encasillada la concertación en el terreno privativo que le corresponde, hay dos factores que definen a la educación pública como la última opción de quien pueden planteársela, porque en otro caso es la única. Se trata del miedo y el idioma, a veces llamado catalán.

Ni siquiera se entra a considerar el potencial pedagógico de los docentes acreditados de la enseñanza pública, celebrado por quienes disfrutábamos del ambiente libanizado del Instituto Ramon Llull frente al colegio de frailes que cada año cumplía cien de antigüedad, y que ha enviado a sus profesores a la miseria sin un átomo de vergüenza pública ni privada. Sin embargo, quienes hace unas generaciones se sacrificaban para dar a sus hijos una educación, hoy se sacrifican para no darles una educación pública.

Con el plácet del Govern que desprecia a los centros públicos donde se concentra el profesorado nacionalista, que curiosamente ha formado a los votantes de PP/Vox, en la educación mallorquina se cumple el principio básico de las sociedades opulentas contemporáneas. Se trata de la skyboxification, en honor de los palcos reservados o skyboxes que los ricos disfrutan en los estadios deportivos antaño democráticos. Tras el asesinato a tiros de un magnate ucraniano a las puertas de un exclusivo colegio madrileño, una madre se lamentaba de que «parece mentira que esto ocurra aquí». Es decir, los centros privados equivalen a las urbanizaciones protegidas o gated communities que todavía prohíbe el urbanismo español, pero todo se andará.