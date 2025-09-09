En directo | El Parlament inicia el nuevo curso político con un pleno enfocado en la migración y la vivienda

El Parlament retoma este martes su actividad con el que será el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, que girará alrededor de temas como la migración, la vivienda, la condonación de deuda o la educación.

El curso parlamentario comienza un día después que la presidenta, Marga Prohens, se reuniera con todos los grupos políticos --menos con Més per Menorca que rechazó asistir-- en el Consolat de Mar para dar inicio al curso político.

Así, a las 10.00 horas arrancará el pleno con la habitual sesión de control al Govern, en la que los diputados preguntarán a los consellers y a la presidenta autonómica sobre cuestiones como la migración, la vivienda, la condonación de la deuda o la educación.

Sobre la migración hablarán tres representantes de Vox --entre ellos la diputada Patricia de las Heras, que volverá al Parlament tras meses ausente--, quienes pondrán sobre la mesa el "efecto llamada", los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados o la lucha contra la inmigración "ilegal".

La vivienda será cosa de la izquierda, con preguntas de MÉS per Mallorca acerca del programa 'Alquiler Seguro' o del PSIB sobre la política general en esta materia. Los socialistas también abordarán la construcción en áreas de prevención de riesgos y la "negativa" del Govern a aceptar la quita de la deuda aprobada por el Consejo de Ministros.

También se abordarán asuntos como "las críticas a colectivos de la comunidad educativa", los perjuicios del tabaco, el modelo turístico, la sequía en el Pla de Mallorca, las embarcaciones de PortsIB, o el "genocidio" del pueblo palestino.

Prohens, concretamente, deberá responder acerca de temas como "los intereses de la ciudadanía", el proceso de asignación de plazas de docentes interinos, la lucha contra la inmigración o el inicio del curso político.

El pleno irá marcado también por críticas de la izquierda a la gestión del Govern. En concreto, según el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, las políticas del Ejecutivo son un "fracaso absoluto".

En la rueda de prensa previa al pleno, el ecosoberanista censuró que la líder del Ejecutivo haga más "de delegada del PP" en la comunidad que de presidenta de Baleares.

Por su parte, desde el PSIB criticaron el último decreto ley aprobado por el Govern, relativo a la aceleración de proyectos estratégicos, al considerarlo "un regalo más a promotores inmobiliarios".

Más condonación, aeropuertos y lengua

La interpelación, que defenderá el grupo socialista, volverá a versar sobre la condonación de la deuda, y MÉS per Mallorca pondrá sobre la mesa una moción relativa a la política lingüística.

Después será el turno del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, para dar cuenta al cumplimiento de una iniciativa aprobada por la Cámara autonómica relativa a las convocatorias públicas para cubrir, en comisión de servicios, las plazas de directores y asesores de centros de profesorado.

El grupo 'popular' defenderá una PNL relativa a la mejora de la gestión, las condiciones laborales y la sostenibilidad de los aeropuertos de Baleares, mientras que el socialista tratará de que el Parlament se posicione en contra de los "desplazamientos forzosos de civiles palestinos propuestos por el gobierno de Israel" y a favor de "una paz justa".

Precisamente este lunes los portavoces de PP y PSIB, Sebastià Sagreras e Iago Negueruela, respectivamente, destacaron en la rueda de prensa previa al pleno sus PNL.

Por un lado, Sagreras retó a los socialistas a posicionarse sobre la cogestión de los aeropuertos, acusándolos de hacer "demagogia turística". "Si apoyan la cogestión estarán desautorizando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al delegado en Baleares, Alfonso Rodríguez, que ya se han pronunciado en contra", señaló.

De lo contrario, agregó, "si votan en contra, quedará demostrado que son sumisos y obedientes a lo que marcan Sánchez, Armengol y el delegado del Gobierno".

El socialista, de su lado, hizo hincapié en la iniciativa sobre Gaza, a su criterio, un tema "suficientemente importante" para ser tratado en la Cámara autonómica a pesar de que, lamentó, el Govern "no quiera hablar ni de genocidio ni de condenar el Estado de Israel".

"Tenemos claro que siempre estaremos junto a un pueblo palestino que sufre, lo vemos cada día, y que lo están dejando morir de hambre", dijo el socialista, concluyendo que "no hay ninguna equidistancia en esta materia".

Por último, los diputados deberán dar su visto bueno a las modificaciones realizadas en las comisiones permanentes de la Cámara autonómica.