El colegio Marian Aguiló de Palma empieza el curso con obras sin terminar

Los 500 alumnos que mañana por la mañana acudirán al centro público Marian Aguiló, en Palma, para iniciar el curso escolar se encontrarán con un edificio que está en pleno proceso de reforma, con obras sin terminar y que podría poner en peligro la seguridad de los estudiantes.

Este edificio, de tres alturas, se ha sometido en los últimos meses a una profunda reforma. La más importante es la construcción de una escalera de emergencias, unido a una serie de mejoras que eran necesarias debido a la antigüedad del edificio. Las obras, de gran calado, empezaron pocas semanas antes de terminar el anterior curso y la previsión era que a principio de este mes todo estuviera terminado y los albañiles se hubieran marchado, para empezar el año escolar con total normalidad. Sin embargo, toda la previsión ha fallado y la fecha de conclusión de esta reforma, que era del todo necesaria, se ha retrasado. De hecho, en estos momentos no se sabe cuándo van a concluir las obras, a tenor del estado actual de dicha reforma.

Los obreros construyen una escalera de emergencias / ,

Los profesores de este centro público no solo han denunciado que el estado actual del proyecto no garantiza la seguridad de los menores, sino que incluso esta mañana se han planteado retrasar el inicio de las clases, precisamente para evitar que cualquier estudiante pudiera tener algún tipo de accidente ante las condiciones actuales del edificio público. Sin embargo, finalmente se ha rechazado esta posibilidad, sobre todo después de que desde la conselleria de Educación se les ha asegurado que la seguridad de los alumnos está garantizada, aunque las obras no hayan terminado, y que en cualquier caso, y ante la posibilidad de que se produzca algún tipo de incidente debido a la reforma, el responsable sería la administración y no los profesores.

Desde la dirección del centro se ha comunicado esta mañana a la Conselleria la situación y la dificultad que supone empezar un curso durante el desarrollo de unas obras de tanta envergadura. Un responsable de la empresa pública Ibisec se ha desplazado esta mañana al centro Marian Aguiló para comprobar el estado de la reforma y ha confirmado que, en efecto, los trabajos iban con cierto retraso. También ha acudido uno de los responsables de la Conselleria, que ha tranquilizado al equipo directivo, señalando que se iban a adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar poner en peligro la seguridad personal de los alumnos y de los propios profesores.

Este edificio cuenta con tres alturas. Las obras de mayor calado se están realizando en la primera y segunda planta. La construcción de esta escalera de emergencias está muy retrasada y serán necesarias todavía muchas horas de trabajo para poder terminar el proyecto. La empresa constructora ha colocado en las zonas estratégicas del edificio, donde se aprecia un mayor peligro, algunos elementos de seguridad, como por ejemplo vallas, para que los alumnos no se pueden acercar a las zonas más comprometidas, que es donde los albañiles continuarán trabajando durante las próximas semanas.

Han colocado elementos de seguridad, como son las vallas / .

La empresa constructora ha garantizado esta mañana a los responsables de la Conselleria que no había peligro y que podrían convivir, durante el horario escolar, los trabajadores de la obra con los alumnos de este centro público.

Toda obra de reforma provoca una gran cantidad de basura. El centro escolar público no se ha salvado de este problema. Se ha decidido que las trabajadoras de la limpieza realicen esta tarde horas extras para que el edificio este mañana por la mañana en las mejores condiciones posibles, a pesar de las circunstancias excepcionales que se ha producido este año al inicio de las clases.

Los profesores han asegurado que al final de la semana pasada la situación de las obras no parecía, a simple vista, tan caótica. Sin embargo, debido a los trabajos que se han realizado en las últimas horas el aspecto ha empeorado. Por esta razón los docentes se han planteado retrasar el inicio de las clases, aunque finalmente han optado por descartar esta opción, sobre todo ante el compromiso de la Conselleria en garantizar la seguridad.

La lluvia que ha caído durante toda la mañana tampoco ha ayudado a acelerar los trabajos de reforma que se han realizado durante toda la mañana y que continuarán esta tarde. La empresa constructora se ha comprometido a trabajar las horas que sean necesarias, aunque sea de noche, conscientes de que mañana por la mañana el centro escolar abre sus puertas y recibe a medio centenar de alumnos para empezar el curso de este año. Los alumnos se encontrarán, entre otras mejoras, con ventanas nuevas, con el problema de que en muchas de ellas todavía no se ha colocado los cristales.