Los auxiliares técnicos educativos denuncian "graves irregularidades" en las bolsas: "Ha sido un desastre"

Los auxiliares técnicos educativos (ATE) son profesionales que atienden a alumnos con discapacidad que requieren asistencia durante su jornada escolar. El colectivo desde siempre ha dependido de Función Pública pero este año por primera vez Educación ha tomado las riendas de las bolsas y del proceso de adjudicación y según el colectivo el proceso ha sido "un desastre" y ha estado marcado por errores, "graves irregularidades" y falta de transparencia.

Así lo ha denunciado hoy un frente sindical conformado por representantes de CSIF, STEI, CCOO, UGT y USO frente a las puertas de la conselleria de Educación, donde han acudido con varias afectadas que, pese a tener muchos años de experiencia, han quedado sin plaza y han visto que les pasaban por delante en las listas personas con menos puntuación.

Antònia Cardona, presidenta del comité, ha lamentado la sucesión de errores que han ido detectando en la baremación por parte de la dirección general de Personal Docente, así como la falta de transparencia. Los fallos e irregularidades, ha lamentado han tenido "nefastas consecuencias" para muchas trabajadoras, que tras muchos años trabajando de repente se encuentran este año sin plaza asignada. Exigen a Educación que tome medidas para solucionar los fallos cometidos. Cardona ha recordado que en verano se ha hecho el proceso por el que las ATE podían elegir zona y después se les asignaba centro exacto al conocerse las necesidades de auxiliares, pero la representante ha criticado que no se ha hecho como toca ni de forma transparente: "No se ha cumplido lo acordado".

La representante ha señalado además que varias bajas que no han sido cubiertas todavía (las sustituciones saldrán el viernes), con lo que mañana que empieza el curso habrá "alrededor de una veintena" de alumnos con discapacidad que no tendrán ATE ( (y no lo tendran hasta mínimo el próximo martes o miércoles).

Magdalena Botella es ATE y educadora de 'escoleta' que tras más de 25 años trabajando en centros públicos de repente este curso se ha quedado sin plaza ni como auxiliar ni como educadora de primer ciclo de Infantil: "Cero puntos, no me han tenido en cuenta los años de experiencia ni la titulación de técnica superior en Educación Infantil ni de técnica superior administrativa", denunciaba esta mañana en la puerta de Conselleria. "Tengo tres hijos y una hipoteca, ¿qué hago?", lamentaba.

Las trabajadoras han pedido la convocatoria de un comité extraordinario, que querían que se celebrara hoy, pero que finalmente tendrá lugar el viernes.