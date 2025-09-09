Anulan el "traje a medida" para elegir a un ejecutivo de Son Espases

Un juez de Palma ha declarado nulo el proceso de selección de lo que parecía un “traje a medida” para elegir al responsable del departamento de control de gestión de la plantilla orgánica del hospital de Son Espases. Este sistema de concurso, convocado durante la época del Pacte, ha sido declarado nulo como consecuencia de la demanda presentada por el sindicato Stei, aceptada en todos sus términos por el juez.

Este proceso interno se sitúa a finales del año 2021. La administración sanitaria balear convoca este concurso público, al que podía acceder el personal que dispusiera de una serie de requisitos. Para optar a esta jefatura se requería ser personal estatutario de gestión, estar en situación de servicio activo de reserva de plaza y prestar servicios en instituciones sanitarias públicas. Esta condiciones se exigen en la casi totalidad de estos procesos internos, pero en este caso se añadieron otros requisitos especiales, que muy pocos aspirantes cumplían. Se exigió contar con formación en estadística, economía, gestión empresarial o matemáticas. Y, además, se imponía haber prestado servicios por un periodo de 18 meses en una unidad de control de gestión, además de acreditar más de un año de experiencia profesional y tener reconocido el nivel 3 de la carrera profesional. Con toda esta suma de requisitos se limitaba al acceso de candidatos, siendo finalmente elegida una persona para ocupar esta jefatura.

El sindicato Stei denunció, y en ello basó su demanda, que salvo los dos primeros requisitos, los otros cuatro eran irregulares. Y afirmaba que ninguna de estas condiciones específicas se exigieron en otras convocatorias recientes para ocupar plazas de características muy similares. Estos requisitos, según mantenía el sindicato, eran “arbitrarios e injustificados”, limitaba la libre concurrencia de los aspirantes a este concurso y, lo más grave, “favorecía a determinadas personas”. Es decir, se sospechaba que el concurso interno respondía a un “traje a medida” para elegir a una determinada persona, que en ningún momento se identificaba en la demanda.

El juez ha analizado en profundidad estos argumentos de la demanda y recuerda que estos procesos internos están regulados por ley. Por tanto, cuando se produce una modificación es necesario que se añada una motivación a estos cambios, que en efecto se pueden añadir en cualquier convocatoria laboral, siempre que la administración, en este caso Ib Salut, lo justifique.

El magistrado ha comparado esta convocatoria con otras de la misma administración, para elegir a los responsables de determinadas jefatura. Y en este proceso de comparación donde con anterioridad el Govern no exigió nunca unos requisitos tan concretos como los que se pedían en este proceso, pese a que también se trataba de elegir a un jefe de departamento dentro de la organización sanitaria. Pero es que además pocos meses antes también se había convocado este cargo para ejercerlo en el hospital de Inca. En este proceso interno no se exigían tantos requisitos, ni tantas titulaciones, como en el caso del hospital de Son Espases. Aunque el juez evita calificativos de estas diferencias en proceso administrativos casi idénticos, concluye que el proceso para principal hospital de Palma debe declararse nulo, entre otras cosas porque la exigencia de tantos requisitos limitaba la concurrencia de aspirantes a ocupar esta plaza. Además, el juez concluye que estas titulaciones se podrían haber valorado estos título como mérito a la hora de elegir al candidato, en vez de exigir esta titulaciones como requisitos para presentarse al concurso interno.