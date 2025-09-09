Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antoni Vera: "Los alumnos menores de 9 años tendrán 'cero contacto' con pantallas en clase"

El conseller asegura que los inspectores tienen la directriz de garantizar que se cumplen las restricciones en el uso de dispositivos tecnológicos que los nuevos currículums introducen hasta 3º de Primaria

Alumnos con 'tablet' en una clase.

Alumnos con 'tablet' en una clase. / E.P.

Mar Ferragut Rámiz

Mar Ferragut Rámiz

Palma

Una de las novedades destacadas de este curso 2025-2026 que empieza mañana en Baleares son los nuevos currículos, que entre otras cosas introducen limitaciones al uso individual de pantallas por parte de los estudiantes hasta 3º de Primaria (para todos los niños menoes de 8 y 9 años). El conseller, Antoni Vera, ha asegurado que velarán porque se cumplan estas limitaciones y que los alumnos de estas edades tengan "cero contacto" con dispositivos tecnológicos en el aula.

Vera, que ayer mantuvo una reunión con el cuerpo de Inspección educativa, indicó que los inspecctores tendrán esta directriz. "les diré una cosa bien clara: inspección deberan garantizar que los alumnos de Infantil, y hasta tercero de Primaria tengan contacto cero con pantallas". El conseller recordó que en la primera versión de currículum que planteó su equipo limitaban el uso de pantallas en Infantil, pero que después decidieron ir más allá y vetar el uso de terminales hasta tercer de Primaria por peticion de la Sociedad Española de Pediatía.

En cuarto de Primaria los decretos de currículums establecen que se puede introducir el uso del dispositivo individual con un límite máximo de una hora diaria, mientras que en el tercer ciclo (quinto y sexto curso) se permite ampliar este límite "siempre que sea compatible con los objetivos pedagógicos y el bienestar del alumnado". En casos concretos, se puede ampliar el número de horas de utilización de estos dispositivos para eliminar barreras de acceso al aprendizaje, ha puntualizado Educación.

Los nuevos decretos de currículums educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, fueron aprobados en Consell de Govern en agosto y buscan reforzar los aprendizajes básicos y por ello se incluyen más horas dedicadas a matemáticas y un refuerzo en lenguas, además de novedades en cuanto a las optativas y un incremento de las horas en Bachillerato, entre otros aspectos.

Por otro lado, este curso ya será de aplicación la nueva Orden que regula el uso de teléfonos móviles en todos los centros sostenidos con fondos públicos (esto incluye a los concertados y eso ha generado rechazo por parte de la patronal mayoritaria, Escola Catòlica, que ha llevado el asunto a los tribunales). La normativa prohíble el uso de móviles en el ámbito escolar, tanto en horario lectivo como en el recreo, períodos dedicados a actividades complementarias y extraescolares como salidas, este curso ya será de aplicación. Como excepción, se podrá autorizar el uso de estos dispositivos en casos justificados por circunstancias individuales concretas, especialmente las de carácter médico.

