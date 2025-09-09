Air Canada estrena nueva ruta entre Mallorca y Montreal: esta será la frecuencia y sus horarios

Air Canada ha anunciado hoy la ruta Montreal-Palma, Mallorca, como su primera ruta completamente nueva operada por su Airbus A321 de extra largo alcance (XLR). La entrega de la flota XLR comenzará en el primer trimestre de 2026 y, en junio de 2026, Air Canada inaugurará el servicio de Montreal a la isla balear. Los asientos ya están a la venta en su web oficial y a través de agencias de viajes.

Primera línea canadiense en volar a Mallorca

La espera está a punto de terminar, ya que la inminente llegada del Airbus A321XLR marca la siguiente fase del crecimiento internacional de Air Canada. Este avión de fuselaje estrecho abre nuevas oportunidades globales gracias a su alcance y a su oferta a bordo mejorada. "Hoy iniciamos esta trayectoria de crecimiento con el anuncio de Palma como el primer nuevo destino posible gracias a esta flota", ha sentenciado Mark Galardo, Vicepresidente Ejecutivo y Director Comercial, y Presidente de Carga de Air Canada, a través de un comunicado oficial. Al aprovechar las capacidades únicas del A321XLR, Air Canada se convierte en la primera aerolínea canadiense en ofrecer vuelos a Baleares.

Además de lanzar un nuevo servicio a Mallorca, Air Canada también migrará sus rutas existentes al A321XLR, incluyendo vuelos anuales entre Montreal y Toulouse, que conectan dos vibrantes ciudades francófonas, y vuelos de temporada entre Montreal y Edimburgo, reanudando el servicio en 2026 con una oferta de productos mejorada. A medida que Air Canada reciba más aviones A321XLR, la aerolínea añadirá más rutas desde Toronto, Ottawa y Halifax, entre otras ciudades.

Días y horarios del nuevo vuelo entre Canadá y Mallorca

El nuevo enlace Montreal-Palma funcionará como una ruta estacional entre el 17 de junio y el 24 de octubre de 2026. Los vuelos hacia Mallorca (AC 924) despegarán desde Montreal a las 18:45 y aterrizarán en Son Sant Joan a las 08:25 del día siguiente, con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y sábado. En sentido inverso, el vuelo de regreso (AC 925) saldrá de Palma a las 12:15 y llegará a Montreal a las 15:10, operando los martes, jueves, sábados y domingos.