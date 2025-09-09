Al menos 84 vuelos retrasados y tres cancelados por las intensas lluvias en Mallorca

Al menos 84 vuelos programados con salida desde el aeropuerto de Palma han sufrido retrasos y otros tres han sido cancelados a consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la isla.

Los retrasos en las salidas de los vuelos previstos hasta las 15.00 en Palma se han ido reproduciendo en los paneles informativos del recinto.

Un vuelo de la compañía Vueling con destino a Bilbao, programado para las 11.45 horas, así como uno a Estocolmo con salida a las 13.10 horas y otro a Berlín, de Eurowings, con salida a las 14.15 horas, han sufrido cancelaciones.

Además, de acuerdo con el portal Infovuelos, un vuelo procedente de Palma con destino al aeropuerto de Menorca, operado por Iberia, también ha sido cancelado. En el aeropuerto de Ibiza, un vuelo a Milán tampoco ha despegado.

Todas las islas siguen este martes en aviso naranja por lluvias que podrían superar los 140 mm en tres o cuatro horas, así como por tormentas.