Más de 400 casas de la calle Blanquerna sufren un corte de luz por la tormenta de esta noche

El agua de la lluvia ha penetrado en la estación transformadora y ha provocado la avería

Pisos y locales de la calle Blanquerna están en estos momentos sin luz

Pisos y locales de la calle Blanquerna están en estos momentos sin luz

J.F. Mestre

Un total de 437 viviendas de la barriada de Blanquerna, en Palma, llevan horas sin disponer de corriente eléctrica, como consecuencia de una avería producida por la fuerte tromba de agua que ha caído esta pasada noche en la ciudad. Fuentes oficiales de Endesa han señalado que la avería se debe a que ha penetrado agua en la unidad transformadora que regula el suministro eléctrico a esta importante zona de Palma.

Desde que se ha tenido conocimiento de esta avería, que se ha producido alrededor de las tres de la mañana, los técnicos de la compañía eléctrica han acudido a dicha estación transformadora para averiguar la causa de dicho apagón, que está afectando a decenas de domicilios. Los técnicos han confirmado que el agua ha penetrado en dicha estación. Parece que lo que ha provocado el apagón ha sido que el agua ha podido alcanzar a los fusibles, lo que ha interrumpido el suministro eléctrico.

Los técnicos están realizando una completa inspección de todos los aparatos de esta estación. Se ha comprobado tanto el estado del transformador central, como de los fusibles, para buscar la causa exacta que está provocando que estos más de 400 domicilios de Palma no dispongan en estos momentos de corriente eléctrica.

Fuentes de Gesa Endesa han señalado que confían en que la situación se normalizará en breve y se solucionen los problemas técnicos que se han producido en la estación eléctrica.

La fuerte tromba de agua que ha caído esta madrugada en la ciudad de Palma ha provocado numerosos incidentes, aunque ninguno de ellos especialmente grave.

