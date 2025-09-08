Vox pide al Parlament que no traduzca al catalán sus intervenciones

Vox pide al Parlament que no traduzca al catalán las intervenciones de su grupo parlamentario. Los de Abascal han registrado esta mañana un escrito en la Cámara pidiendo que las comunicaciones remitidas a su grupo sean en castellano o, subsidiariamente, en las dos lenguas oficiales de Baleares.

Asimismo, los ultraconservadores también reclaman "que las preguntas, así como cualquier iniciativa o escrito registrado por el grupo parlamentario de Vox, no sean traducidas al catalán". En este sentido, pretenden que "las intervenciones realizadas en lengua mallorquina (o cualquiera de las modalidades de la lengua balear) no sean traducidas al catalán estándar".

Dejar de incluir la i latina

Otra de las peticiones que hace Vox al Parlament es que, "al hacer alusión a los nombres y apellidos de los diputados no se traduzca del catalán al castellano, es decir, que deje de incluirse entre los dos apellidos la i latina".

La lengua, en el foco

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha expresado esta mañana que la lengua volverá a ser uno de los temas donde pondrá el foco Vox en este nuevo curso político. En este sentido, ha enviado un mensaje a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de cara a la reunión que mantendrán esta tarde en el Consolat.

"Los votos de Vox no son gratis, si el PP necesita a Vox para que sea una legislatura tranquila, los puntos de nuestro programa se tienen que cumplir. No entendemos los miedos que tiene el PP pero nosotros hemos venido a defender nuestras ideas", destaca Cañadas.