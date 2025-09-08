Vox celebra que Prohens haya "asumido" su discurso contra la inmigración irregular

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, se ha reunido este lunes con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y le ha trasladado la “preocupación más grande” de su formación: la inmigración irregular. Tras el encuentro, Cañadas ha asegurado que Prohens mantiene un discurso “muy cercano al de Vox” en esta cuestión y ha celebrado que la dirigente popular haya "asumido" sus planteamientos ante “una situación que no se puede asumir ni económica ni moralmente”.

Según la portavoz de Vox, las llegadas de pateras a Balears están “favoreciendo a las mafias que trafican con seres humanos” y es urgente “frenar el efecto llamada” con medidas como la protección de las fronteras a través del Ejército o Frontex. Cañadas reclama que se deporte a los 680 menores no acompañados a sus países de origen porque “tienen que estar con sus padres”.

La diputada señala directamente a Marruecos y Argelia, a quienes acusa de “soltar delincuentes”, al tiempo que defiende que “no hay ninguna guerra ni nadie pasa hambre en estos países, incluso tienen una economía más saneada que la nuestra”. En su opinión, Baleares “no puede ser la entrada a Europa” y la única forma de evitar muertes en el mar es “proteger las fronteras”.

Cañadas asegura que el Gobierno central mantiene una política “absolutamente criminal” al desentenderse de la gestión migratoria y reclama acuerdos directamente con los países de origen para facilitar las deportaciones, incluso desde el Govern si fuera necesario. También vincula la llegada de inmigrantes al “aumento de los índices de criminalidad” y a la “saturación de los servicios públicos”, pero sin aportar ningún dato concreto que lo respalde.

La dirigente de Vox pide además a Prohens que inste al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a no impulsar políticas de efecto llamada ni regularizar a más de medio millón de inmigrantes ilegales, así como a no alinearse con el PSOE en Europa en “políticas que favorecen el tráfico de seres humanos y ponen en peligro a los ciudadanos europeos”.

Nuevos presupuestos

Respecto a los próximos presupuestos autonómicos, Cañadas abre la puerta al entendimiento: “Estaremos encantados de tener reuniones y llegar a acuerdos para unas nuevas cuentas si es posible, siempre dentro del respeto a los votantes de Vox y de lo que pedimos”.

En este sentido, la portavoz recuerda que los acuerdos ya firmados con el PP deben cumplirse y que su partido irá comunicando los avances que se produzcan en las negociaciones con el Govern.