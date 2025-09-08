La venta de los viajes del Imserso ya tiene fecha para Baleares: se atrasa

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) procederá a lo largo de esta semana al envío de cartas con las que se confirma a los pensionistas la acreditación para poder reservar los viajes del programa de turismo de la temporada 2025-2026. Así lo ha avanzado este lunes el ministerio que dirige Pablo Bustinduy confirmando también que finalmente se pospone la venta de los viajes hasta inicios de octubre. En el caso de Baleares será a partir del lunes 6 de octubre cuando se podrán hacer las reservas.

El organismo que dirige Maite Sancho enviará 2,8 millones de cartas para poder viajar con el programa de turismo en las que se indicará el día a partir del cual pueden reservar los viajes para que se lleve a cabo de forma escalonada. Son más de 4,3 millones los mayores acreditados para disfrutar de las vacaciones subvencionadas y cada año se producen largas colas el primer día de la campaña en las agencias de viajes.

La comercialización de los viajes, con casi 880.000 plazas, comenzará el día 6 de octubre en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Con este retraso en la puesta en marcha del programa los viajes se pospondrán sin que puedan arrancar después del puente de octubre, como tenían previsto los agentes de viajes de Baleares.

Cómo hacer la reserva

Los pensionistas podrán reservar su viaje a través de las páginas web de las empresas adjudicatarias: www.turismosocial.es, para los viajes de costa peninsular y turismo de escapada y www.mundicolor.es, para los viajes de costa insular. Para ello deben introducir su DNI y su clave de acreditación.

También pueden acudir en persona a cualquier agencia de viajes autorizada, solo con el DNI.

Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada. Este último es el producto más apetecido entre los pensionistas de Baleares.

Tarifa plana a 50 euros

El organismo adscrito al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 remarca en un comunicado la principal novedad de esta nueva temporada de viajes con la tarifa fija de 50 euros para los mayores con las rentas más bajas. Se trata de “expandir el derecho a un envejecimiento activo” también para las pensionistas con menos recursos. Por ello se han reservado 7.447 plazas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social.

Sin que importe destino, el beneficiario de una de estas plazas con mayor subvención solo tendrá que pagar 50 euros y el coste restante lo asume el Imserso.

Plazas con mascotas

Otra de las novedades introducidas por el ministerio de Bustinduy cuando se cumplen cuarenta años de la puesta en marcha del programa de viajes es la posibilidad de viajar con mascotas.

Se recuerda que los viajes del Imserso pretenden fomentar el envejecimiento activo y promover vínculos sociales entre los viajeros, además de prevenir la soledad. Por ello se han reservado plazas para poder viajar con animales de compañía en los viajes a la costa peninsular y a las islas por los beneficios que los animales aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

Asimismo, haciendo hincapié en la importancia de los viajes del Imserso para mantener empleo en la temporada baja y la actividad económica en el sector contrarrestando la estacionalidad turística, el Instituto de Mayores incide en que en la nueva licitación de esta temporada las empresas, Ávoris y Mundiplan, deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas.

Suplementos de 100 euros

Otra de las novedades de esta temporada son los suplementos establecidos para temporada alta, con un coste de 100 euros. Para los viajes en la península (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana), en Baleares y el turismo de escapada se tendrá que pagar para las salidas en octubre, mayo y junio. Y en Canarias, en diciembre, enero y febrero.

Otra penalización se establece para el pensionista repetidor. A partir de la segunda reserva de viaje por temporada deberá abonar 100 euros más. Según el Imserso, se busca garantizar un acceso equitativo entre los adultos mayores al programa de turismo subvencionado.

Las empresas adjudicatarias para la temporada 2025-2026 son Ávoris, la división de viajes de Grupo Barceló que ganó el lote de costa peninsular y el de turismo de escapada (gestionará más de 650.000 plazas), utiliza la marca Turismo Social para el programa del Imserso; y la UTE (unión temporal de empresas) formada por Mundiplan (IAG7 Viajes, Alsa) y World2Meet (Grupo Iberostar) que se hizo con el lote de costa insular (228.142 plazas de entre Baleares y Canarias), y comercializa estos viajes bajo la marca Mundicolor.