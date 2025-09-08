El TSJB confirma que fue improcedente el despido de una barrendera de Emaya que supuestamente se quedaba dormida

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado la improcedencia del despido de una barrendera de Emaya por dejar desatendidos las escobas, el cubo y su material de limpieza en la calle debido a que supuestamente se quedaba dormida durante su jornada laboral cuando se dirigía a su coche particular. La sentencia considera acreditado que la trabajadora tenía que tomar diariamente hasta 13 medicamentos diarios debido a sus múltiples dolencias y algunos de ellos le podían provocar somnolencia. Por todo ello condena a la empresa municipal a readmitirla en su puesto de trabajo o a indemnizarla con la suma de 21.100 euros y extinguir la relación laboral.

La resolución del TSJB ratifica la resolución judicial dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Palma, que ya se pronunció en estos términos. Y consideró improcedente el despido de la trabajadora. Este ya apreció que la medicación que el facultativo había prescrito a esta era compatible con la provocación de episodios de somnolencia.

La sentencia subraya que el despido de la barrendera dictado por la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) de Palma "no corresponde a la necesaria proporcionalidad y adecuación". En este sentido enfatiza "el carácter puntual, esporádico y excepcional" de la actuación de esta trabajadora, al tiempo que se destaca que los 13 medicamentos que el médico le había recetado para que tomara diariamente "podían producirle somnolencia".

Esta trabajadora sufría entre sus múltiples dolencias asma, migrañas, anemia, alergia hiperlipidemia y lipidemia, lumbalgia y tenía una hernia discal posterolateral izquierda. Por este motivo debía medicarse. Dado que algunos de los 13 medicamentos que tomaba esta mujer le provocaban somnolencia, el médico le habían suprimido el Diazepam por las noches para evitar en la medida de lo posible este efecto secundario.

El despido le fue notificado por carta el 6 de mayo de 2022. Emaya hacía constar en dicha misiva que había “demostrado de forma clara, reiterada y sistemática una disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal del trabajo, abandonando su puesto de trabajo, incumpliendo sus funciones y obligaciones laborales de manera reiterada, en casi un 60% de la jornada, tiempo que dedicaba a permanecer en el interior de su vehículo particular, por lo que resulta imposible que usted pudiera realizar el trabajo encomendado”.

La investigación interna surgió a raíz de una queja remitida a Emaya por un particular después de que este observara el carro de limpieza de esta trabajadora de Emaya desatendido en la avenida Sant Ferran de Palma. A raíz de esta denuncia, la empresa municipal contrató a una empresa de detectives para que vigilara con discreción el comportamiento de esta barrendera durante su jornada laboral y a qué se debían estas supuestas ausencias. Este le hizo un seguimiento completo a la barrendera durante tres días, a finales de marzo de 2022. Asimismo, un superior de la empleada en la empresa municipal constató otros ocho días que, al principio de su jornada laboral, esta empleada dejaba su carro solo con los útiles en la calle. No obstante no determinó la hora en la que regresaba a recogerlo.

En la resolución judicial el TSJB considera que no ha existido proporcionalidad, al imponer la máxima sanción de una relación laboral como es el despido. En este sentido el tribunal aprecia que para que un trabajador sea merecedor de dicho despido debería haber cometido una falta muy grave. No obstante considera que esta catalogación no concurre en este caso.

Expediente disciplinario

La rutina laboral de esta trabajadora consistía en barrer una zona de tres kilómetros de la ciudad, según recoge la sentencia en sus hechos probados. Esta área está compuesta por 38 puntos y disponía de 20 minutos de descanso en el turno de mañana. El punto de arranque de su despido fue el 24 de marzo de 2022. Entonces un ciudadano de Palma se personó en la oficina de Emaya del sector donde esta mujer trabajaba para poner una queja formal. En esta hacía constar que una barrendera había dejado desatendido su carro con el cubo, la escoba y otros útiles de limpieza. También hizo mención a que esta se había ido a su coche particular. Dos jefes acudieron al lugar y comprobaron que el carro y los útiles de limpieza permanecían en la calle sin nadie a su cargo.

A partir de este momento encomendaron una investigación a un detective privado. Al día siguiente, este constató que esta trabajadora había dejado su carro con los útiles de limpieza de nuevo abandonados en la calle. Se dirigió a su coche y estacionó en otro lugar. Luego pasó a la parte posterior del automóvil. Allí permaneció hasta las diez de la mañana. A continuación salió del automóvil y se dirigió al lugar donde había dejado el carro para continuar con su tarea. Este comportamiento lo mantuvo al menos dos días más.

El informe de este detective derivó en la apertura por parte de la dirección de Emaya de un expediente disciplinario a esta trabajadora. Como consecuencia del mismo, la trabajadora sufrió una crisis de ansiedad. Dicho expediente se tradujo días después en su despido. Ahora dos instancias judiciales, el Juzgado de lo Social y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares han considerado que la sanción era improcedente.