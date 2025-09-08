Soltour (Grupo Piñero) anuncia la salida de su CEO, Tomeu Bennasar, ante el inicio de una nueva etapa
El mallorquín abandonará su cargo dentro del turoperador el próximo 30 de septiembre después de permanecer cuatro años al frente de la compañía
EP
El consejero delegado de Soltour, Tomeu Bennasar, abandonará su cargo dentro del turoperador el próximo 30 de septiembre después de permanecer cuatro años al frente, en el contexto de un nuevo proceso de transformación en la compañía.
"Agradecemos profundamente su dedicación y valiosa contribución durante estos cuatro años. Tomeu emprenderá un nuevo proyecto personal en el sector, y confiamos en que surgirán futuras oportunidades de colaboración", ha destacado la empresa, que cumple su 50 aniversario este año, en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.
Previamente a Soltour, Bennasar desempeñó el cargo de CEO en Logitravel Group durante casi cuatro años, desde 2017 a mayor de 2021. También fue analista de software en Toolfactory y desarrollador de software y Juniper.
Sobre el proceso de transformación, con la digitalización, la IA, la personalización de productos y la innovación en el modelo de negocio como ejes estratégicos, Grupo Piñero ha explicado que están preparados para adaptarse a los cambios del mercado, reforzar su competitividad y ofrecer un valor "superior" a clientes, socios y colaboradores.
La compañía ha asegurado que el negocio de la turoperación se encuentra en transformación, deseando que Soltour avance y se consolide como "un espacio de creación de valor para los clientes, colaboradores y accionistas".
Además, desde Grupo Piñero ha querido reafirmar su "firme apuesta" por Soltour. "Creemos profundamente en lo que hemos construido y estamos convencidos de que esta evolución nos permitirá continuar con éxito 50 años más", ha añadido.
