Las reservas hídricas caen en Baleares al 40% de su capacidad

Agosto ha finalizado con las reservas hídricas de Baleares al 41% de su capacidad, dos puntos por debajo del registro del mes anterior (43%) y también dos puntos menos que el mismo mes del año pasado.

Por islas, las reservas de Mallorca han pasado del 46% de julio al 43% en agosto, en Menorca del 40% al 34% y en Ibiza del 29% al 27%, informó la conselleria del Mar del Ciclo del Agua.

Nueve unidades de demanda (UD) —los territorios en los que se dividen las islas en relación con las reservas hídricas— han registrado una disminución del índice: Menorca, Artà, Manacor-Felanitx, Es Pla, Palma-Alcúdia, Tramuntana Norte, Tramuntana Sur, Ibiza y Formentera. Las disminuciones más significativas se han dado en las UD Tramuntana Norte, Tramuntana Sur y Artà. La UD Migjorn ha experimentado un aumento.

En este contexto, las UD Artà y Ibiza han entrado en situación de alerta, que se suma a la ya registrada en la UD Es Pla, de manera que solo el 1,6% del territorio (UD Formentera) se encuentra en situación de normalidad. El 70,7% del archipiélago (UD Menorca, Manacor-Felanitx, Migjorn, Palma-Alcúdia, Tramuntana Norte y Tramuntana Sur) se encuentra en situación de prealerta, y el 27,7% (UD Es Pla, Artà y Ibiza) en alerta.

El índice global de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,330, una cifra inferior a la de hace un año (0,364) y también inferior a la de hace dos años (0,419).