El PSIB exige a Prohens medidas más valientes en turismo y pide que se mantenga la ley de Memoria Democrática

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, lamenta el inicio del curso político en Baleares que, a su juicio, arranca con la ruptura de acuerdos alcanzados en la pasada legislatura. “No es normal empezar el curso rompiendo el pacto que permite mantener la Ley de Memoria Democrática”, señala.

Negueruela recuerda que, pese a las diferencias ideológicas, en su momento PSOE y PP fueron capaces de consensuar esta norma. Por ello, considera que “mantener esos acuerdos dignifica más que romperlos e irse directamente con la ultraderecha”, en referencia al entendimiento del Govern con Vox. “Es muy difícil volver a pactar sin mantener la Ley de Memoria Democrática”, advierte.

En materia económica, el portavoz socialista critica que el Ejecutivo autonómico actúe de manera “unilateral” en decisiones importantes y rechaza que Prohens siga las directrices de Génova y de Alberto Núñez Feijóo en cuestiones como la condonación de deuda autonómica y reclama a la presidenta que ejerza como tal: “Tiene que reunir a todos los partidos y a la sociedad civil, porque hablamos de recursos que pueden hipotecar la Comunidad durante los próximos años”.

Críticas a la política turística

Negueruela se muestra también muy crítico con la falta de medidas frente a la masificación turística. Recuerda que Baleares sigue creciendo en llegadas de turistas y ha alcanzado un “récord histórico en temporada alta” este julio, por lo que advierte de que sin decisiones firmes se agravará el problema.

“El Govern no tiene ilusión por transformar las cosas. Habla de contención, pero es un eufemismo porque seguimos creciendo”, denuncia. En este sentido, reprocha al Ejecutivo que no impulse iniciativas como la subida de la ecotasa, la subida del canon de saneamiento a los grandes consumidores o un impuesto a las empresas de alquiler de coches.

Según el dirigente socialista, el pacto con Vox condiciona la acción política de Prohens, que “quiere asumir toda la estrategia de Vox” y renuncia a medidas valientes contra la masificación.

Llamamiento a recuperar pactos

Negueruela insiste en que el Govern no puede seguir “a golpe de decreto ley” y defiende la necesidad de un gran pacto contra la masificación turística, que, dice, solo es posible si el PP “retira las amnistías urbanísticas en suelo rústico y recupera la subida de la ecotasa”.

“Falta ambición y voluntad de transformación”, concluye Negueruela, quien reclama a Prohens que asuma su papel de presidenta “con altura de miras” y no como ejecutora de las decisiones del PP nacional.