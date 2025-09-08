Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSIB acusa a Prohens de gobernar "a golpe de decreto ley" para "beneficiar" a promotores urbanísticos

Los socialistas defenderán en el pleno de este martes una proposición no de ley (PNL) de apoyo al pueblo palestino

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela.

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela. / Parlament de les Illes Balears

EP

El PSIB ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "gobernar cada vez más a golpe de decreto ley" y ha calificado el último decreto ley aprobado por el Ejecutivo --para acelerar proyectos estratégicos-- como "un nuevo regalo" a promotores urbanísticos.

Así se ha expresado el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueuruela, en la rueda de prensa de este lunes previa al primer pleno del curso político, en la que ha mostrado su "preocupación" por el decreto ley de proyectos estratégicos.

"Demuestra, una vez más, que las Islas están gobernadas por promotores de todo tipo y de forma especial por los promotores urbanísticos y la ultraderecha", ha criticado Negueruela, quien ha agregado que la situación es esta "porque Prohens quiere".

Además, ha reprochado a la líder del Ejecutivo la aprobación del decreto sin "ningún tipo de diálogo ni negociación con nadie". A su criterio, Prohens gobierna "cada vez más a golpe de decreto" y "de una forma absolutamente injustificada".

Para los socialistas, el último decreto es "un nuevo regalo" a los promotores por las medidas que incorpora. "Todos los decretos ley aprobados están, de una forma u otra y con el nombre que tengan, vinculados a medidas urbanísticas y a dar derechos en temas territoriales".

Por otro lado, en relación con el nuevo curso parlamentario, el portavoz ha señalado que se volverán a debatir los problemas que preocupan a la comunidad autónoma y que, ha criticado, son "muchos más de los que dice la señora Prohens".

En este sentido, el PSIB preguntará este martes a los consellers correspondientes por el inicio del curso educativo "caótico" con los interinos, por las listas de espera, las alertas por sequía y por el turismo. Sobre esta última cuestión, Negueruela ha deslizado que "parece que los temas turísticos ya no preocupan a este Govern".

Según el socialista, en el pleno también se hablará de vivienda y "se constatará el fracaso" del programa Alquiler Seguro, una medida, a su parecer, "prácticamente muerta" como "prácticamente todo aquello que no tenga un beneficio directo para un promotor".

Por otro lado, el PSIB defenderá en el pleno de este martes una proposición no de ley (PNL) de apoyo al pueblo palestino y de condena al "exterminio y genocidio que está perpetrando Israel" en Gaza. En concreto, tratará de que el Parlament se posicione en contra de los "desplazamientos forzosos de civiles palestinos propuestos por el gobierno de Israel" y a favor de "una paz justa".

Negueruela ha destacado que se trata de un tema "suficientemente importante" para ser tratado en la Cámara autonómica a pesar de que, ha lamentado, el Govern "no quiera hablar ni de genocidio ni de condenar el Estado de Israel". "Tenemos claro que siempre estaremos junto a un pueblo palestino que sufre, lo vemos cada día, y que lo están dejando morir de hambre", ha dicho el socialista, concluyendo que "no hay ninguna equidistancia en esta materia".

