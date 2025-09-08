Prohens reúne a los grupos parlamentarios para dar inicio al nuevo curso político

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reunirá hoy a los diferentes grupos parlamentarios para dar inicio al nuevo curso político.

Los encuentros tendrán lugar en el Consolat de Mar a partir de las 17.00 horas, según informó ayer el Ejecutivo autonómico.

El primero en reunirse con Prohens será el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, a quien seguirá Manuela Cañadas (Vox) a las 17.30, Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) a las 18.00, Llorenç Córdoba (Sa Unió) a las 18.30 y Sebastià Sagreras (PP) a las 19.00.

Al finalizar sus respectivos encuentros está previsto que los diputados atiendan a los medios de comunicación.

Todos han confirmado su asistencia menos el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, quien anunció que se ausentaría al considerar que el PP «ha dinamitado el diálogo político» con la previsible derogación de la ley de memoria democrática que llevará a cabo junto a Vox.