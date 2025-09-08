Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza

Ingresa en prisión el conductor drogado que mató a una mujer y dejó a otra en estado crítico

Es un ciudadano irlandés que había ingerido 'gas de la risa' antes de ponerse al volante

El todoterrano que protagonizó el accidente

El todoterrano que protagonizó el accidente / C.M.

Guillermo Sáez

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, en funciones de guardia, ha acordado este lunes la prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor drogado que este domingo atropelló a tres mujeres, turistas británicas, y mató a una de ellas en la bahía de Portmany.

El ingreso en la cárcel de este individuo de nacionalidad irlandesa se produce un día después del trágico accidente que provocó en es Pouet, en la frontera entre los municipios de Sant Josep y Sant Antoni, según han confirmado desde el TSJIB.

El suceso se saldó con la muerte de una mujer, mientras que una ciudadana británica, de 23 años, permanece ingresada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica Nuestra del Rosario de Ibiza. La tercera víctima recibió el alta médica en la misma tarde del domingo.

