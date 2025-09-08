El primer edificio de pisos de precio limitado abre en Manacor: así son por dentro y los requisitos para acceder

Los primeros pisos de precio limitado ya son una realidad en Baleares. Están en Manacor y se estrenarán en breve, después de reconvertir una antigua fábrica de cortinas en la Avinguda del Tren. El edificio se ha presentado este lunes en una jornada de puertas abiertas, con la presencia de las autoridades, los compradores de los diez primeros pisos y muchos vecinos interesados por esta modalidad de venta.

Cada piso de la promoción que se ha presentado esta mañana tiene unos 62 metros cuadrados construidos (cerca de 57 útiles), con una habitación doble y sala de estar, además de equipamiento incluido: horno, vitrocerámica, campana extractora, termo de aerotermia, ventiladores de techo, aire acondicionado, doble acristalamiento o parquet de alto tránsito. «Son viviendas dignas y asequibles, no un producto de especulación. Están pensadas para trabajadores, para gente que vive aquí y quiere quedarse», subraya el promotor Germán Rocha, al frente del Grup Amb Tu que gestiona estos pisos. Entre otras cosas, asegura que son viviendas pensadas para residentes, con calificación energética B: «Hemos rehabilitado un edificio y, aun así, hemos conseguido una eficiencia superior a la mayoría de obra en Baleares, que suele quedarse en C o D».

Los precios oscilan entre 119.000 y 164.000 euros, con variaciones según la orientación y el tamaño del salón. «En otras promociones podremos hacer más habitaciones, pero aquí la estructura del edificio marcaba la distribución. De todos modos, la mayoría de los proyectos que vienen serán de dos y tres habitaciones, que es lo que más demanda hay», señala el joven, cuya empresa tiene 17 promociones en marcha en todas las islas.

El interés es evidente: más de 9.000 personas figuran en listas de espera para acceder a una vivienda de estas características. El grupo maneja un sistema de prioridades que da más puntos a residentes de larga duración, familias con hijos o dependientes a cargo, jóvenes menores de 35 o personas que trabajan y estudian al mismo tiempo. «Queremos favorecer a quienes realmente necesitan quedarse en su municipio y tener una primera vivienda asequible», recalca Rocha. «Este tipo de vivienda no es ni cara ni barata: es normal, está pensada para la gente trabajadora. Lo que queremos es que con un trabajo digno se pueda acceder a una vivienda digna», ha añadido.

La antigua fábrica de cortinas era un inmueble en desuso que albergaba oficinas y almacenes. Se ha transformado en un bloque residencial con cinco plantas y balcones en algunas viviendas. «Reconvertir espacios abandonados en hogares es más rápido y sostenible que levantar obra nueva, y permite regenerar el barrio», destacan desde la promotora.

La figura de la Vivienda de Precio Limitado (VPL) nace al amparo del Decreto de Emergencia Habitacional y de la Ley 3/2024. Según el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, este modelo se ofrece siempre a un precio «como mínimo un 30 % por debajo del mercado». «En este caso son 10 familias que empiezan un nuevo proyecto de vida, pero no serán las últimas: tenemos previstas cerca de 5.000 viviendas asequibles en las islas con distintas fórmulas», destacó el conseller.

Desde el Govern han recordado que, además de estas diez viviendas ya adjudicadas, Manacor contará con otra promoción de 18 pisos de entre 59 y 103 metros cuadrados, también bajo el paraguas de la VPL. Este grupo privado prevé llegar a 2.500 en toda Baleares mediante un fondo de inversión centrado en vivienda asequible.