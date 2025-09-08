El PP reclama un frente común ante Madrid en financiación e inmigración

El portavoz del Partido Popular en el Parlament, Sebastià Sagreras, asegura que su formación presentará unos nuevos presupuestos y califica la tramitación de los dos últimos como "un éxito", a pesar de que el Govern tuvo que prorrogarlos en 2025 al estar en crisis con Vox en aquel momento.

Sagreras subraya que el Ejecutivo balear tiene retos pendientes frente a Madrid sobre los que “hay que hacer frente común”. Entre ellos cita la cogestión aeroportuaria, el Régimen Especial de Baleares (REIB), la reforma del sistema de financiación autonómica y el convenio de carreteras.

Inmigración ilegal y relaciones exteriores

El portavoz popular también señala que la inmigración irregular en 2017 era "prácticamente anecdótica" y que, en cambio, en 2025 ya alcanza cifras históricas. Por ello, defiende que “hay que sentarse a dialogar y buscar soluciones”, y apuesta por restablecer relaciones con Argelia, además de impulsar políticas en origen para evitar que las personas migrantes “tengan que coger la barca y venir a Baleares”.

Sobre el rechazo del PP al reparto de menores no acompañados, Sagreras aclara que “no es una postura de endurecimiento, es la que traslada la calle”. Advierte de que Baleares "no puede asumir" la llegada derivada de otras comunidades cuando ya es la autonomía donde más crece la llegada de menores no acompañados.