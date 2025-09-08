El PP lleva al Congreso la crisis migratoria en Baleares y los problemas en el aeropuerto de Palma

Los diputados y senadores del PP balear en Madrid anuncian distintas intervenciones para este próximo miércoles en el Congreso de los Diputados centradas en algunos de los principales problemas que afectan a las islas como son la crisis migratoria, el descuento de residente o la gestión de los aeropuertos.

El diputado José Vicente Marí Bosó abrirá la jornada durante la sesión de control al Gobierno con una pregunta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la situación migratoria en las islas. El PP denuncia que Balears se ha convertido en puerta de entrada de la inmigración irregular, especialmente desde Argelia, y critica la falta de medios del Ejecutivo para garantizar tanto la seguridad como la acogida digna de los migrantes.

Aeropuertos

Posteriormente, Marí Bosó conducirá en el pleno la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, donde pondrá sobre la mesa otros asuntos clave para los ciudadanos de Balears. Entre ellos, la continuidad y financiación del descuento de residente en el transporte aéreo y las graves incidencias registradas en aeropuertos como el de Mallorca, que provocaron retrasos y cancelaciones. El PP considera que estas deficiencias evidencian una gestión insuficiente por parte de Aena y del propio ministerio.

En paralelo, el diputado Cristóbal Marqués será el encargado de defender las enmiendas del Partido Popular al proyecto de ley de navegación aérea. Entre sus propuestas destacan dos reclamaciones históricas de Balears: que los consells insulares participen en la toma de decisiones de Aena y que se garantice una dotación presupuestaria de 1.200 millones de euros para sostener el sistema del descuento de residente, fundamental para la conectividad de los territorios extrapeninsulares.

Con estas iniciativas, el PP de Balears busca visibilizar en el Congreso la realidad específica de los territorios insulares, donde la doble condición de frontera exterior de la UE y de dependencia del transporte aéreo exige una atención diferenciada por parte del Gobierno central. Los populares quieren que el pleno del miércoles sea una jornada clave para trasladar al ámbito estatal las preocupaciones de los ciudadanos de Balears y para medir la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante problemas que afectan directamente al día a día de los residentes en las islas.