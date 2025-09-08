Més critica el "fracaso absoluto de las políticas de Prohens" y que haga más de "delegada del PP que de presidenta"

Més per Mallorca ha criticado este lunes el "fracaso absoluto" de las políticas del Govern de Marga Prohens y ha censurado que la líder del Ejecutivo haga más "de delegada del PP" en la comunidad que de presidenta de Baleares.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el portavoz de la formación en la Cámara balear, Lluís Apesteguia, quien ha explicado que su grupo buscará durante el presente curso parlamentario centrarse en los problemas de los ciudadanos de las Islas "ante la constatación de que el PP, de la mano de Vox" busca, según su opinión, "desviar la atención de los problemas que tiene la gente" y crear nuevos como el de la inmigración.

En este sentido, ha censurado el "fracaso absoluto" de las políticas de Prohens como las relativas a vivienda, como el programa de 'Alquiler seguro' que esperaba, ha recordado, poner "miles de viviendas al alcance de los ciudadanos y no llega ni a 50 viviendas inscritas".

Asimismo, Apesteguia ha considerado que "otro fracaso" del Ejecutivo ha sido su "gestión diaria" y, en este sentido, se ha referido a educación, donde ha tildado de "absoluto despropósito" la asignación de los interinos.

Se trata, ha dicho, de un "Govern que no sabe ni gestionar sus competencias, ni solucionar problemas y que se esconde ante continuas cortinas de humo como la inmigración". Así, ha lamentado que no se aborde este drama humanitario sino que se trate como "arma política" ante el Gobierno central, tal y como ha considerado que también se hace con el de la financiación autonómica.

Modificación de la ley de residuos

Por otro lado, en cuanto al decreto ley de la aceleradora de proyectos estratégicos, ha lamentado que contemple una "modificación sustancial de la ley de residuos para permitir la importación de residuos de Ibiza a Mallorca".

Esto, ha añadido, representa una "nueva falta de palabra del PP". "Durante meses han estado diciendo que la importación de residuos de Ibiza estaba permitida por la anterior ley de residuos, tan poco permitida que lo han tenido que modificar", ha añadido antes de censurar esta "nueva constatación de un intento de engañar a la ciudadanía".

"Pagaremos para convertirnos en el basurero de Ibiza", ha remarcado el líder de Més en el Parlament, que puntualiza que esta decisión del Govern no es "una respuesta solidaria a una situación sobrevenida de Ibiza". "Nos hacen comer la basura de Ibiza porque el modelo de Ibiza del PP ha llevado un fracaso de la insostenibilidad de su sistema: duplican población, no trabajan en reciclaje, ni recogida selectiva y ahora dicen que no pueden gestionar sus residuos", ha remarcado antes de preguntarse si, cuando fracase este sistema, el plan del PP será que los residuos se quemen en Menorca o Cabrera.

Reunión con Prohens

Preguntado por la reunión que esta tarde mantendrán en el Consolat de Mar con Prohens, ha lamentado la ausencia de un orden del día del encuentro y ha insistido en que la presidenta "no tiene palabra".

"Mintió a la oposición porque, cuando el PP se equivocó en una votación y aprobó 30 enmiendas loquísimas de Vox, los partidos de izquierda salimos al rescate del Govern para salvar la ciudadanía y el PP se comprometió a abstenerse en la derogación de la ley de memoria democrática", ha manifestado antes de insistir en que Prohens es una presidenta "de la que nadie se puede fiar".